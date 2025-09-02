De nouvelles révélations sont tombées dans le dossier Rabiot, parti de l’OM à l’AC Milan après s’être bagarré avec Jonathan Rowe le 15 août dernier à Rennes.

Écrire il y a trois semaines qu’Adrien Rabiot ne serait plus un joueur de l’Olympique de Marseille aurait paru totalement insensé. Le milieu de terrain tricolore était devenu en quelques mois l’un des piliers de l’effectif de Roberto De Zerbi, au point d’être considéré comme un cadre incontournable de l’OM. Et pourtant, le 1er septembre a marqué la fin d’une histoire aussi courte qu’intense entre le Vélodrome et le « Duc ».

Arrivé libre il y a près d’un an, après son départ de la Juventus, Rabiot avait surpris tout le monde en acceptant de rejoindre l’OM, lui l’ancien joueur du PSG. Un choix fort, osé, assumé, et rapidement validé par ses performances. Titulaire indiscutable, il avait contribué à ramener le club phocéen en Ligue des Champions et semblait totalement investi dans le projet olympien. Mais l’été a tout bouleversé. Courtisé par son ancien coach Massimiliano Allegri pour rejoindre l’AC Milan, Rabiot avait d’abord repoussé les avances lombardes, préférant se concentrer sur Marseille. Jusqu’à ce que le climat s’envenime après un incident en interne.

« Il voulait voir comment l’OM allait tourner cette année »

Pointé du doigt après une altercation avec Jonathan Rowe à Rennes, il a été pris dans une spirale médiatique incontrôlable. Un proche du joueur, interrogé par Le Parisien, a d’ailleurs confié son incompréhension : « Adrien n’a pas compris comment les esprits avaient pu à ce point s’enflammer. Au départ, c’est Rulli qui voulait se battre, Adrien a tenté de calmer les choses. Mais il n’y a pas de colère, seulement de la stupeur. »

Ce même proche insiste : « Ce qui est fou, c’est qu’il m’avait dit qu’il voulait voir comment l’OM allait tourner cette année, il avait même envie de prolonger… » Un rêve brisé par un timing cruel. Car dans la tempête médiatique, le club phocéen a choisi de ne pas prolonger l’aventure, et le joueur a saisi l’opportunité de revenir en Serie A, un championnat qu’il connaît parfaitement.

Pour l’OM, cette perte fait mal. Déjà fragilisé depuis la mi-août, le club devra avancer sans l’un de ses leaders de terrain et de vestiaire. Et une question brûle les lèvres du peuple marseillais : l’OM n’a-t-il pas laissé filer trop vite l’un de ses rares cadres capables de tenir la baraque dans la tempête ?