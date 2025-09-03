Poussé vers la sortie alors qu’il est au PSG depuis vingt ans, Presnel Kimpembe va rebondir au Qatar, dans l’un des clubs les plus en vue du pays.

Arrivé au PSG à l’âge de 9 ans, Presnel Kimpembe ne rejoindra pas le club très restreint des joueurs ayant accompli toute leur carrière dans la même équipe. Alors qu’il lui reste deux années de contrat, le défenseur central est invité au départ par Luis Enrique. L’Espagnol sait combien il est précieux au sein de l’effectif mais il ne peut lui garantir un temps de jeu élevé. Depuis ses graves blessures successives au tendon d’Achille, Kimpembe ne parvient pas à retrouver le niveau qui était le sien.

Il va signer chez le 2e du championnat qatari

Un départ est donc à l’ordre du jour et, comme révélé par L’Equipe, c’est au Qatar que le champion du monde 2018 va mettre le cap. Et plus précisément au Qatar Sports Club, actuel 2e de son championnat. Le quotidien sportif explique sans rire que les négociations entre dirigeants des deux camps avancent dans le bon sens, sachant que le PSG et le QSC ont le même propriétaire… A l’instar de ce qu’il a fait avec Marco Verratti il y a deux ans, le club de la capitale va encore récupérer une indemnité disproportionnée pour un joueur dont il ne veut plus…

L’Equipe précise que l’Arabie saoudite a également tenté de recruter Kimpembe mais que celui-ci a préféré le Qatar. Sans doute aiguillé par ses dirigeants, qui y trouveront davantage leur compte au niveau financier…