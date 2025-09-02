Le feuilleton Gianluigi Donnarumma a touché à sa fin. L’ancien gardien du Paris Saint-Germain s’est engagé lundi avec Manchester City, dans un transfert qui a fini par se conclure à 35 millions d’euros, bien en dessous des 50 M€ initialement évoqués. Un dénouement attendu, mais qui laisse un goût amer pour le club de la capitale et certains observateurs.

Depuis la reprise de l’entraînement au PSG le 6 août, l’avenir de Gianluigi Donnarumma était scellé. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier au poste de gardien, son statut de numéro 1 était déjà remis en question. Ni le PSG, ni le joueur ne souhaitaient qu’il reste sur le banc en tant que 8e plus gros salaire de l’effectif. L’Italien de 26 ans, arrivé libre de l’AC Milan le 14 juillet 2021 pour cinq saisons, savait que la sortie était inévitable.

Le timing n’a pourtant pas été simple. Le transfert était conditionné au départ d’Ederson vers Fenerbahçe et à un accord entre les clubs, avec plusieurs semaines de tractations. Donnarumma, bien qu’au courant des discussions, n’était pas totalement maître de son destin. L’attente a dû paraître interminable pour le gardien italien, qui devait préparer les qualifications à la Coupe du monde 2026 avec la Nazionale, entre deux rendez-vous à l’Estonie et Israël.

35 M€, loin des 50 millions initialement fixés par le PSG

Malgré ces contraintes, un compromis a finalement été trouvé : Manchester City s’est assuré les services de l’international italien pour 35 millions d’euros, loin des 50 millions initialement fixés par le PSG. Une opération qui interroge : le champion d’Angleterre a profité de la situation pour s’offrir un gardien d’expérience à prix réduit, alors que Paris avait investi sur lui et comptait sur lui pour plusieurs saisons.

Pour le PSG, c’est donc un transfert nécessaire, mais au prix d’une perte financière relative. Pour Donnarumma, c’est l’opportunité de rejoindre un club ambitieux dirigé par Pep Guardiola, et de retrouver la Ligue des champions à un poste où il aura davantage de garanties pour être titulaire.