Le PSG se sépare de Marco Asensio. L’Espagnol file en Turquie.

Marco Asensio et le Paris Saint-Germain, c’est fini. Comme programmé, l’ancien joueur du Real Madrid quitte le club de la capitale, qu’il avait rejoint à l’été 2023. Prêté à Aston Villa la saison dernière, l’Espagnol rejoint Fenerbahce.

Asensio 4 ans à Fenerbahçe

«Notre club a trouvé un accord avec l’équipe de France du Paris Saint-Germain pour le transfert définitif du footballeur espagnol Marco Asensio, annonce le Fener. Le milieu de terrain expérimenté de 29 ans a signé un contrat qui le lie aux couleurs jaune et bleu marine pour 3+1 ans». Auteur de 7 buts et 11 passes décisives en 47 matches sous le maillot du PSG, Asensio n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique.