Le défenseur du PSG Lucas Hernandez n’est pas enchanté de voir son meilleur ami dans le football Benjamin Pavard signer à l’OM.

Canal+ vient de diffuser une séquence intéressante en provenance de Clairefontaine. On voit Théo Hernandez interroger son frère Lucas sur la signature de Benjamin Pavard à l’OM. Dans un sourire crispé, le défenseur du PSG dit : « Ben, qu’est-ce que tu m’as fait, là ?!? Non, sérieusement, Ben, c’est mon meilleur ami dans le monde football et je pense que ça va continuer comme ça ».

Explication sur le terrain dans trois semaines !

Lucas Hernandez et Benjamin Pavard vont avoir tout le loisir de se chambrer lors de la prochaine quinzaine puisque le néo-Olympien a été convoqué par Didier Deschamps pour suppléer William Saliba. C’est d’ailleurs depuis sa chambre à Clairefontaine qu’il a enregistré le message posté sur les réseaux sociaux juste après l’officialisation de sa signature hier soir.

Lucas Hernandez, lui, poursuit son entreprise de séduction auprès des supporters parisiens. On se souvient qu’au moment de sa signature au PSG, à l’été 2023, il avait été très mal accueilli en raison de son amour assumé de l’OM. D’abord rejeté par les deux camps, il a fini par être accepté dans la capitale. Mais il lui faut encore continuer à faire preuve d’allégeance à ses nouvelles couleurs, quitte à chambrer un Benjamin Pavard côtoyé au Bayern Munich entre 2019 et 2023.