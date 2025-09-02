PSG Mercato : Donnarumma finalement bradé à Manchester City ?
OM : De Zerbi prêt à écarter un de ses petits protégés en Ligue des Champions !

Neal Maupay (OM)
Bastien Aubert
2 septembre 2025

À l’Olympique de Marseille, le mercato est officiellement clos… mais les casse-têtes continuent. Si la plupart des indésirables ont trouvé une porte de sortie, un cas cristallise encore les tensions : celui de Neal Maupay. 

Le mercato de l’OM n’est peut-être pas encore bouclé. Notamment dans le sens des sorties.Depuis le début de la préparation, six joueurs ont été placés sur la grille des départs. mais Neal Maupay fait partie des résistants. Les dirigeants marseillais l’a proposé à plusieurs clubs (Sassuolo, Valence, Getafe…), mais l’ancien buteur de Brentford a décliné toutes les opportunités, préférant rester sur la Canebière pour tenter de convaincre. Un choix risqué, car la situation se complique.

Selon L’Équipe, De Zerbi n’exclut pas de le rayer de la liste européenne afin de conserver un effectif resserré et compétitif en Ligue des Champions. L’entraîneur italien souhaite privilégier des joueurs pleinement investis dans son projet, et la présence de Maupay, jugée peu indispensable à ce stade, pourrait coûter cher à l’attaquant de 29 ans.

Maupay sacrifié en Ligue des Champions ?

Le timing pourrait aider l’OM. Le mercato a fermé ses portes en Europe, mais certains marchés (Arabie saoudite jusqu’au 11 septembre, Turquie jusqu’au 12, Qatar jusqu’au 16) restent ouverts et pourraient encore offrir une solution. Les dirigeants phocéens espèrent secrètement un dénouement de ce côté-là, qui permettrait de dégraisser un secteur offensif déjà fourni.

Car avec Pierre-Emerick Aubameyang en chef de file et la présence d’Amine Gouiri pour dynamiser l’attaque, De Zerbi estime avoir ses armes pour la Ligue des Champions. Maupay, lui, risque de payer les frais de ce choix tactique et stratégique. D’autant plus que ses performances ne sont plus à la hauteur des attentes : peu d’impact, un réalisme en berne et un style qui ne colle plus aux principes de jeu offensif prônés par son coach.

