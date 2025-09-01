𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 ! L’Olympique de Marseille et l’Inter Milan ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert de Benjamin Pavard. L’international français, champion du monde 2018, est désormais plus proche que jamais de porter le maillot olympien.

Un renfort XXL pour l’OM

L’arrivée de Pavard représente un coup majeur pour le club phocéen, qui cherchait à solidifier sa défense avec un joueur d’expérience internationale. Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit, le défenseur de 29 ans apportera leadership et qualité technique à l’effectif marseillais.

Les derniers détails réglés

Après de négociations intenses, un accord a été scellé entre l’OM et l’Inter Milan. Les deux clubs se sont entendus sur la formule et les conditions financières, débloquant ainsi un dossier qui paraissait compliqué il y a encore quelques heures.

Pavard attendu à Marseille

Il ne reste désormais plus qu’à finaliser les aspects contractuels et à programmer la visite médicale pour officialiser l’opération. Sauf retournement de situation, Pavard sera bientôt Olympien.

L’OM frappe un grand coup sur le mercato en arrachant un joueur au CV impressionnant, convoité par de nombreux clubs européens.