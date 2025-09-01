C’est sur le fil que l’OM s’est attaché les services de Nayef Aguerd ce lundi soir.

L’OM a bouclé la signature du défenseur central marocain de West Ham Nayef Aguerd ce soir juste avant la fermeture du Mercato, peu après avoir officialisé le transfert d’Adrien Rabiot à Milan. L’ancien du Stade Rennais et de Dijon va bien retrouver la Ligue 1. Il était pisté de longue date par Medhi Benatia.

Un contrat de 5 ans pour Aguerd à l’OM

Après les arrivées de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina, Joel Ordonez, le défenseur de Bruges, était la priorité olympienne, mais Medhi Benatia avait ciblé son compatriote de longue date. Des négociations avaient même eu lieu dès le début du Mercato, avec notamment Sunderland comme concurrent. L’OM s’est armé de patience dans ce dossier et Aguerd (29 ans) s’est engagé lundi soir avec un contrat jusqu’en 2030. Le montant de l’opération est estimé à 23 millions d’euros, un investissement conséquent qui traduit la volonté olympienne de se renforcer en vue de la Ligue des Champions. Avec ses 55 sélections et 2 buts avec le Maroc, il apportera son expérience internationale et sa solidité défensive à Roberto De Zerbi, qui disposera désormais d’un profil fiable et régulier pour structurer son arrière-garde.