OM : une légende du club vole au secours de Balerdi

Décevant depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi est très critiqué. Mais la légende de l’OM Jean-Pierre Papin rappelle qu’il n’est pas seul à défendre sur le terrain…

Un hors-jeu couvert sur le but de Rennes (0-1) à la dernière minute lors de la 1ère journée, un autre mauvais alignement qui coûte un but face au Paris FC (5-2) et enfin une passe catastrophique qui aboutit à l’expulsion de CJ Egan-Riley à Lyon (0-1) dimanche dernier : Leonardo Balerdi connaît, à l’instar de l’OM, un début de saison très compliqué. Ce qui lui vaut des critiques de toutes parts, des supporters comme des chroniqueurs, car l’Argentin est un spécialiste des boulettes.

« Il ne défend pas tout seul… »

Au milieu de ce festival de tacles, Jean-Pierre Papin dénote. Sur RMC, alors que Christophe Dugarry faisait comme à son habitude feu de tous bois, le Ballon d’Or 1991 a volé au secours de Balerdi, lui trouvant des circonstances atténuantes : « Depuis qu’il a ce brassard de capitaine de l’OM, c’est difficile à assumer. Chaque fois qu’il fait une boulette, ça se paye cash. C’était mieux quand il avait un joueur très expérimenté à ses côtés. On lui fait un procès aujourd’hui mais je pense qu’il n’a pas de chance. Il ne défend pas tout seul… ».

Les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd lors du dernier jour du mercato vont rebattre les cartes en défense centrale. Car ils sont désormais cinq (avec Medina, Egan-Riley et Balerdi) pour deux ou trois places. Si l’Argentin continue à être en dedans, capitaine ou pas, il finira sur le banc !