L’Olympique de Marseille n’en finit plus d’alimenter la rubrique faits divers. Après l’incident Rowe – Rabiot qui a secoué le vestiaire phocéen, c’est cette fois en dehors des terrains que le feuilleton se poursuit.

L’OM ne laisse personne indifférent. Même sur les plateaux TV, le club phocéen réussit à déchaîner les passions. Mohamed Toubache-Ter, toujours prompt à lâcher une petite bombe sur les réseaux sociaux, a posté un message énigmatique qui a rapidement fait réagir la twittosphère : « On a beaucoup parlé de ce qui s’est passé dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille… on pourrait en faire de même pour évoquer ce qui s’est passé sur un plateau d’une chaîne sportive en pleine publicité. Mais là étrangement, ça ne fera pas la UNE des journaux !! »

Une déclaration lourde de sous-entendus qui semble faire référence à l’altercation survenue dimanche soir sur le plateau de La Chaîne L’Équipe. En pleine antenne, Ludovic Obraniak et Sébastien Tarrago en sont venus aux mots… et peut-être plus encore. L’incident, se serait poursuivi hors antenne et a révélé une ambiance électrique jusque dans les coulisses des plateaux télé.

Climat pesant autour de l’OM

Si l’épisode fait sourire certains supporters, il témoigne d’un climat pesant autour de l’OM. Depuis plusieurs semaines, le club est au cœur de polémiques à répétition : tensions internes, performances en dents de scie, et désormais règlements de comptes loin de Marseille !

De leur côté, ni Obraniak ni Tarrago n’ont souhaité commenter l’affaire publiquement, préférant minimiser l’incident. Mais la sortie de Toubache-Ter, suivie par des milliers de supporters, a donné un écho médiatique retentissant à ce clash d’un nouveau genre.