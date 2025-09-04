PSG Mercato : Paris déjà prêt à relancer Akliouche !

Malgré leur couronne européenne, les attentes à Paris étaient ailleurs cet été. Maghnes Akliouche, cible affirmée des dirigeants du PSG, est resté monégasque pour un tour de plus. Retour sur un mercato frustrant, où ambitions parisiennes et résistance monégasque n’ont fait que lancer le prochain épisode de ce feuilleton haletant.

Un mercato frustrant pour Paris

Le Paris Saint-Germain visait haut après sa conquête de l’Europe, mais le mercato n’a pas comblé tous les espoirs des supporters. Seuls Chevalier, Zabarnyi et Marin ont débarqué dans la capitale, un recrutement jugé timide par les fidèles du Parc qui rêvaient de voir un ou deux talents supplémentaires renforcer l’effectif. Dans l’ombre du transfert retentissant de Kylian Mbappé vers Madrid, la Ville Lumière vise désormais à éviter un vide technique ou psychologique, tout en surveillant de loin les répercussions du rôle central de Mbappé au Real Madrid.

L’un des coups manqués, et pas des moindres, porte le nom de Maghnes Akliouche. Le PSG a tenté le sprint final pour attirer à Paris le prodige de l’AS Monaco, mais s’est heurté à une double résistance : d’abord les exigences financières élevées de la Principauté, ensuite la vente inattendue d’Eliesse Ben Seghir qui a changé la donne du côté monégasque. Résultat : frustration à Paris, soulagement à Monaco… mais dossier loin d’être clos.

Akliouche, l’atout monégasque

À 23 ans, Akliouche incarne la montée en puissance version Ligue 1. En trois matchs cette saison, il a signé deux buts et une passe décisive, jouant chaque minute. Sa valeur de marché s’est envolée : 45 millions d’euros en juin 2025, une progression rarissime à ce rythme. Ce statut de joueur-clé explique la posture ferme de Monaco. Avec un contrat courant jusqu’en 2028, tout est réuni pour garder la main sur l’avenir de son joyau.

Le joueur lui-même n’a pas caché avoir été bousculé par le tumulte du mercato, mais il a récemment affiché sa fidélité envers ses couleurs, soulignant la confiance du staff et l’importance pour lui de rester concentré sur sa progression. Un signal fort envoyé à ses dirigeants, mais aussi aux Parisiens, qui devront patienter avant de voir le natif de Tremblay-en-France enfiler un autre maillot en Ligue 1.

Trois ans de contrat restants pour Akliouche à Monaco

Une contribution directe sur 50 % des buts de son équipe cette saison

Valeur marchande qui a bondi de 10 à 45 M€ en dix-huit mois

Le PSG prêt à revenir à la charge

Le dossier Maghnes Akliouche n’en restera pas là. Les champions d’Europe ont montré que leur détermination ne faiblit pas. Selon L’Équipe, Paris n’a pas renoncé à attirer l’un des talents les plus prometteurs du championnat et le prochain mercato promet déjà un nouveau round d’intenses négociations. Luis Campos et ses équipes peaufinent leur stratégie, convaincus qu’avec les bons arguments financiers, Monaco finira par céder.

Sur le plan psychologique, Paris devra gérer les attentes nées de leur statut et la frustration accumulée. Monaco, de son côté, savoure sa position de force mais sait que les approches vont se multiplier. Cette rivalité déjà forte s’intensifie autour d’Akliouche, symbole du prochain chapitre d’une Ligue 1 plus imprévisible que jamais.

Le feuilleton ne fait que commencer. L’avenir dira si Paris et Akliouche sont vraiment promis à se retrouver, ou si la stabilité monégasque l’emportera sur les ambitions franciliennes. Pour découvrir le parcours complet du prodige que le PSG convoite tant, vous pouvez retrouver toutes les statistiques et actualités de Mbappé sur L’Équipe.