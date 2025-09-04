Ligue des Champions 2025/2026 : Harit, Chiesa, Gabriel Jesus, Kimpembe, Tel… la liste des grands absents

La phase de groupes repart tambour battant, mais certains visages familiers seront absents des écrans ce mois de septembre. Blessures, choix de coachs, effectifs trop fournis : tour d’horizon des décisions qui font trembler les tribunes et alimentent toutes les discussions.

Cette saison, la Ligue des Champions promet d’emblée des affiches de prestige : Real Madrid-OM, Juventus-Dortmund, Bayern-Chelsea… Pourtant, beaucoup d’équipes favorites devront faire sans plusieurs cadres ou recrues majeures, écartés lors de la communication des listes officielles à l’UEFA. Pourquoi ces grands noms manqueront-ils le début de la compétition ?

OM : des noms majeurs laissés sur le bord

Amine Harit – exclu face à la densité offensive

– exclu face à la densité offensive Neal Maupay – en instance de départ

– en instance de départ Pol Lirola, Pape Gueye, Ruben Blanco – joueurs poussés vers la sortie sans solution

L’OM n’a pas fait dans la dentelle et mise sur une épuration d’effectif. Le signal est clair : ceux dont l’avenir s’écrit loin de la Canebière restent à quai.

PSG : la situation de Kimpembe

Presnel Kimpembe – écarté, en négociation de départ

Figure du PSG, le défenseur international n’apparaît pas dans la liste. Un choix qui confirme son avenir incertain dans la capitale. Un tournant dans la politique du club.

Tottenham : entre recrutement ambitieux et déceptions

Mathys Tel – non-inscrit, récent transfert, intégration tardive

– non-inscrit, récent transfert, intégration tardive James Maddison – blessure grave au genou

– blessure grave au genou Yves Bissouma – sacrifié sur l’autel de la concurrence

– sacrifié sur l’autel de la concurrence Radu Dragusin, Dejan Kulusevski – choix sportifs

À Londres, l’effectif gonflé au mercato fait des dégâts, reléguant même des pépites à l’écart. Mathys Tel, fraîchement arrivé, doit patienter avant de découvrir la ferveur européenne sous le maillot des Spurs. Maddison, lui, paie un coup du sort physique.

Arsenal : l’absence remarquée de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus – blessure ligament croisé, retour attendu en novembre 2025

L’attaquant brésilien, pilier offensif des Gunners, paie au prix fort sa blessure. Son absence accentue la pression sur la ligne d’attaque. Une perte de poids alors qu’il revenait progressivement en forme après des mois d’indisponibilité.

Liverpool : le dossier explosif Federico Chiesa

Federico Chiesa – écarté faute de place

Le club de la Mersey surprend en laissant de côté l’attaquant italien. Ce choix relance les spéculations autour de son avenir, d’autant que le FC Barcelone et son intérêt pour Federico Chiesa alimentent les rumeurs de transfert.

Chelsea : Buonanotte sacrifié

Facundo Buonanotte – non retenu malgré son statut de recrue

Les Blues poursuivent leur valse des joueurs. Buonanotte, tout juste arrivé, doit se contenter du championnat domestique. De quoi interroger sur le management sportif à Stamford Bridge.