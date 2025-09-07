Dans un entretien à Téléfoot, Kylian Mbappé a révélé que ce n’est pas lui qui avait demandé à récupérer le numéro dix au Real Madrid après le départ de Luka Modric. Et qu’il soutient Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or.

Ce dimanche, Téléfoot a diffusé un entretien de Kylian Mbappé, réalisé à Clairefontaine pendant cette quinzaine internationale. Très décontracté, l’attaquant aborde tous les sujets et notamment son changement de numéro, lui qui est passé du 9 au 10 cet été. Beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’une volonté de sa part (il porte déjà le 10 en équipe de France) mais pas du tout ! C’est le Real Madrid qui a contacté son joueur pour le lui offrir après le départ de Luka Modric.

« Ousmane (Dembélé) mérite » le Ballon d’Or

« C’est très simple, a-t-il rigolé. J’étais en vacances, le club m’a appelé pour me demander si je voulais reprendre le 10 et j’ai répondu « oui » car c’est un numéro que j’apprécie. Il n’y a rien d’autre ! » Les puristes s’étonnent de voir le 10 sur le dos d’un finisseur plutôt que d’un créateur, comme dans les années 70-80 mais il s’agissait donc d’une volonté de la Maison Blanche, qui souhaitait sans doute que son joueur emblématique porte ce numéro très symbolique à l’heure où Lamine Yamal en héritait au FC Barcelone…

Egalement interrogé sur la cérémonie du Ballon d’Or qui aura lieu à la fin du mois, Kylian Mbappé a expliqué soutenir sans réserve son Ousmane Dembélé : « Ousmane le mérite. Je l’ai toujours soutenu. Si ça ne tenait qu’à moi, je lui apporterais le trophée directement chez lui ! ». Une belle preuve d’humilité de la part d’un joueur qui est également nominé pour le Ballon d’Or 2025, une récompense dont il rêve depuis toujours…