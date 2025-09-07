En fin de contrat avec Liverpool en juin 2026, Ibrahima Konaté a plaisanté sur le fait que Kylian Mbappé l’appelait « toutes les deux heures » pour qu’il le rejoigne au Real Madrid.

Cela fait plusieurs mois que le Real Madrid envisage de renforcer sa défense centrale, mise à mal par les blessures graves la saison dernière. Deux joueurs sont principalement visés, tous deux français, William Saliba et Ibrahima Konaté. Sauf que le premier a prolongé son contrat avec Arsenal alors que le second sera libre en juin prochain, s’il persiste à repousser les propositions de Liverpool pour parapher un nouveau bail.

Mbappé appelle Konaté « toutes les deux heures » pour l’inciter à signer au Real

Konaté priorité du Real Madrid pour la saison prochaine ? Il n’en fallait pas plus à Téléfoot pour poser la question au défenseur central, impressionnant vendredi soir lors du match face à l’Ukraine (2-0). Celui-ci, très détendu, a répondu en rigolant que Kylian Mbappé l’appelait « toutes les deux heures » pour le convaincre de signer au Real la saison prochaine ! Si la fréquence relève certainement de l’humour, on n’a aucun mal à imaginer le natif de Bondy tenter d’attirer son partenaire chez les Bleus du côté de Madrid !

La possibilité de voir Konaté continuer à Liverpool est toutefois bien réelle puisqu’on se souvient que Mohamed Salah et Virgil van Dijk, tous deux en fin de contrat en juin dernier, ont attendu la fin avril pour parapher leur nouveau bail. Trent Alexander-Arnold ne les avait pas imité, préférant s’engager librement… avec le Real. Le latéral anglais doit lui aussi appeler Konaté « toutes les deux heures » pour le convaincre de le rejoindre…