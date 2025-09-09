C’est le mercato qui ne dort jamais à Marseille. L’hiver approche et un ancien feuilleton brûlant fait soudain son retour : la piste Dani Ceballos reprend vie à l’OM, quelques mois après une déception qui a laissé des traces au Vélodrome. Cette fois, la direction phocéenne surveille la situation de près alors que la Juventus s’invite dans la danse et que la concurrence s’annonce féroce.

Le transfert avorté de l’été : Ceballos avait dit oui à l’OM

Cet été, Pablo Longoria et ses équipes avaient presque bouclé un énorme coup : arracher Dani Ceballos au Real Madrid après un accord trouvé avec le club espagnol. Les discussions étaient avancées, le joueur avait même donné son feu vert de principe. Mais à la dernière minute, tout est parti en fumée. Ceballos a fait machine arrière, laissant l’OM sans la clé de son nouveau milieu de terrain.

Pour mieux comprendre cet épisode, on peut s’intéresser à l’accord initial entre les deux clubs, vite suivi d’un brutal changement de cap du joueur. Ce choix, toujours analysé aujourd’hui, a forcé Marseille à revoir tout son plan de jeu au cœur du mercato estival, dans ce qui restera l’un des plus gros rebondissements du marché olympien.

Ceballos surveillé, la Juventus accélère, l’OM reste à l’affût

Depuis le mois d’août, Dani Ceballos végète sur le banc du Real : seulement 22 petites minutes en championnat pour la saison en cours. Son manque de temps de jeu pèse lourdement sur ses ambitions, notamment en vue d’une possible sélection pour la Coupe du monde avec l’Espagne. Si la situation ne s’améliore pas, un départ dès cet hiver devient possible.

Selon Real Madrid Exclusivio, l’OM pourrait relancer le dossier Ceballos en janvier mais ne sera plus seul sur le coup. La Juventus, déjà candidate lors du précédent mercato, a directement repris contact avec la direction madrilène pour être prioritaire en janvier. Le Real, de son côté, ne veut pas brader son joueur : les dirigeants demandent toujours entre 15 et 20 millions d’euros pour laisser partir Ceballos. Cette concurrence directe met une pression supplémentaire sur la cellule de recrutement marseillaise, alors que la Juventus possède des atouts financiers et sportifs majeurs.

Dans ce contexte de tension, difficile de savoir si Pablo Longoria retentera le coup ou si la page est définitivement tournée pour Marseille. De nouvelles révélations sur l’hésitation du joueur lors du premier dossier alimentent la frustration olympienne. Une manne d’incertitude qui dynamise déjà les discussions en coulisse.

Combien vaut Ceballos ? L’OM déjà tourné vers O’Riley et Vermeeren

Le tarif fixé par le Real Madrid, de 15 à 20 millions d’euros, reste le principal obstacle pour ceux qui veulent relancer Dani Ceballos. À 27 ans, sa valeur marchande s’est effritée – elle plafonnait bien plus haut il y a quatre ans – mais il demeure une cible de choix pour la Serie A ou la Ligue 1. Pour Marseille, se positionner sur un tel montant signifierait un investissement ambitieux en pleine reconfiguration de l’effectif.

La direction phocéenne ne s’est pas laissée abattre pour autant. Après la déconvenue Ceballos, l’OM n’a pas tardé à engager Matt O’Riley (prêté par Brighton) et Arthur Vermeeren (prêté avec option d’achat par Leipzig) pour renforcer son entrejeu. Des choix stratégiques pour compenser la perte d’Adrien Rabiot, moins médiatiques mais essentiels pour équilibrer le collectif olympien.

L’hiver nous le dira : la saga Ceballos à l’OM n’a peut-être pas livré son dernier rebondissement. Alors que l’ombre de la Juventus plane, les supporters marseillais n’attendent qu’un nouveau frisson de ce mercato à rebondissements. Pour suivre le point de vue de la presse espagnole, voir aussi les dernières analyses sur la situation de Ceballos.