Le jeune défenseur du Real Madrid Raul Asencio (22 ans) a vu l’une des deux femmes qui l’accusaient d’avoir diffusé une vidéo à caractère sexuel retirer sa plainte.

Sale période pour Raul Asencio. Le jeune défenseur du Real Madrid, qui a eu un temps de jeu important la saison dernière à cause des nombreuses blessures ayant frappé son secteur de jeu, a vu Militao et Antonio Rüdiger se rétablir et Dean Huijsen débarquer. En conséquence, il n’est plus qu’un quatrième choix dans l’esprit de Xabi Alonso. Il y a également cette plainte de deux femmes, qui lui reprochent d’avoir diffusé une vidéo d’ébats sexuels avec trois partenaires du centre de formation.

Une des plaignantes a retiré sa plainte

Bonne nouvelle, une des plaignantes a décidé de retirer sa plainte. Elle a déclaré devant la justice : « J’accepte les excuses de manière libre et volontaire et j’accepte le pardon. Je ne veux pas qu’il soit puni pénalement ». Raul Asencio avait fait amende honorable publiquement et versé une grosse somme d’argent en guise de dédommagement. Il reste toutefois encore une plaignante et celle-ci n’est pas décidée, pour l’heure, à accepter son pardon.

Au niveau sportif, pas sûr que les choses s’améliorent pour lui prochainement car Dean Huijsen s’est montré très solide depuis son arrivée cet été en provenance de Bournemouth alors que Militao revient à son meilleur niveau. Les deux hommes devraient être la charnière utilisée par Alonso dans les grands matches, à fait savoir Marca.