Mardi 16 septembre prochain, l’OM se déplace sur la pelouse du Real Madrid pour la première journée de Ligue des Champions. Une rencontre déjà classée à haut risque.

Le retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions s’accompagne d’une atmosphère tendue pour ses supporters. Le club français se déplace à Madrid pour affronter le Real dans un contexte de vigilance maximale. Les autorités espagnoles ont classé la rencontre comme « à haut risque », entraînant la mise en place de mesures de sécurité renforcées autour du stade et lors des déplacements des supporters.

Prévenir les risques

Bien que les motifs exacts de cette classification n’aient pas été détaillés, la prévention des débordements et des incidents est au cœur des préoccupations des forces de l’ordre. Dans ce contexte, le voyage des supporters marseillais à Madrid ne sera pas seulement sportif, mais aussi très encadré, reflétant la vigilance des autorités face à des incidents passés et la réputation parfois mouvementée de certains groupes de fans. L’ambiance autour de ce match s’annonce donc électrique, entre passion pour le football et nécessité de maintenir l’ordre public.