Aurélien Tchouameni, le milieu des Bleus et du Real Madrid, ne cache pas son impatience de défier l’OM en Ligue des champions.

Excellent contre l’Ukraine vendredi dernier, Aurélien Tchouameni tient la grande forme en ce début de saison et son équipe du Real Madrid a débuté la Liga sur de bonnes bases. Un Real qui doit affronter l’OM lors de la 1ere journée de Ligue des champions, mardi prochain.

Real – OM, c’est dans une semaine

Présent en conférence de presse en marge du match des Bleus contre l’Islande demain soir, Tchouameni a confié qu’il avait hâte de retrouver les Marseillais. « Évidemment, j’étais content de voir qu’on allait affronter Marseille et Monaco, a-t-il expliqué. Ils vont venir à la maison. Ça aurait été cool aussi de jouer là-bas parce qu’on sait qu’à Marseille il y a une ferveur particulière. On a hâte de commencer cette campagne ». Voilà qui est dit !