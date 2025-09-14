Le choc entre le Real Madrid et l’OM mardi soir sera qui arbitré par Irfan Peljto…

Le rendez-vous tant attendu approche pour l’Olympique de Marseille. Pour lancer sa campagne de Ligue des Champions, le club phocéen se déplace mardi prochain, à 21h, sur la pelouse mythique du Santiago Bernabeu. Les regards seront braqués sur ce duel face au Real Madrid, porté par un Kylian Mbappé irrésistible, dans une affiche qui s’annonce électrique.

Il avait officié lors du match PSG-Brest (3-0)

Vainqueur de Lorient (4-0) lors de la 4e journée de Ligue 1, Marseille aborde ce premier choc européen fort de certitudes, espérant surfer sur cette dynamique. L’UEFA a désigné Irfan Peljto pour diriger cette affiche du groupe de Ligue des Champions. L’arbitre bosnien retrouve la lumière après avoir officié lors du barrage aller entre le PSG et Brest, remporté par les Parisiens (3-0) au printemps dernier. Le VAR sera confié au Néerlandais Dennis Higler. Habitué des grands rendez-vous, il formera un duo expérimenté avec Peljto.