En conférence de presse, le milieu du Real Madrid Aurélien Tchouaméni a dit tout le bien qu’il pense de l’OM, son adversaire demain en Champions League.

Ce lundi, c’est Aurélie Tchouaméni qui a accompagné Xabi Alonso en conférence de presse, à la veille de la réception de l’OM en Champions League. Sans doute moins susceptible de dire des mots qui pourraient enflammer la rencontre que l’ancien Parisien Kylian Mbappé, le milieu de terrain du Real Madrid a dit beaucoup de bien de son futur adversaire, dont il a loué la ferveur des supporters.

« Marseille est une superbe équipe »

« On sait que ça sera un match très exigeant, contre un bon rival. Mais on doit jouer à notre niveau pour gagner parce qu’on espère commencer la compétition de la meilleure façon possible. Marseille est une superbe équipe. En tant que français, je le sais parfaitement. Ils vont nous poser des problèmes mais ça dépend de nous. On doit jouer à notre niveau pour faire en sorte de gagner ce match. Je ne sais pas si tous les Espagnols le savent mais il y a beaucoup d’engouement autour de l’OM. J’ai eu beaucoup d’appels pour avoir des places. On a hâte en tant que français et madridista de commencer cette compétition contre l’OM. Je me souviens de mes matches contre Marseille avec Bordeaux et Monaco. Ca a toujours été des matches qu’on cochait. J’aurais bien aimé jouer là-bas, aussi. Il y a une ferveur exceptionnelle. »

Aurélien Tchouaméni a également été interrogé sur le chambrage de Kylian Mbappé, dimanche dans Téléfoot, à propos de ses nombreux buts inscrits face à l’OM. Ce qui a évidemment été plutôt mal accueilli du côté de Marseille. Mais l’ancien Bordelais a tenu à déminer la situation : « Kylian veut tout gagner, il ne fait pas de fixette sur Marseille ».