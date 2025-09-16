Alors que son transfert à l’OM a capoté au mercato, Dani Ceballos (Real Madrid, 29 ans) aurait pris le temps de rappeler Roberto De Zerbi pour s’excuser de la tournure des événements.

Dani Ceballos ne sera pas un joueur de l’OM. Alors que tout semblait ficelé pour une arrivée cet été, le milieu espagnol a finalement préféré rester au Real Madrid. Selon Marca, le joueur de 29 ans a personnellement contacté Roberto De Zerbi pour s’excuser et le remercier pour les efforts déployés afin de le recruter à Marseille. Une preuve de respect qui souligne le sérieux et l’humilité du joueur espagnol, malgré un mercato agité.



Le message de Ceballos ne s’arrête pas à une simple politesse : il aurait exprimé sa gratitude pour la confiance que De Zerbi avait montrée et reconnu les ambitions de l’OM, tout en expliquant les raisons qui l’ont conduit à d’autres choix sportifs. Ce geste pourrait renforcer son image dans le vestiaire et auprès des fans, même s’il ne portera finalement pas la tunique phocéenne.



Cette anecdote met aussi en lumière la manière dont De Zerbi gère ses approches mercato : un entraîneur apprécié et respecté par les joueurs, capable de susciter l’admiration même lorsque les négociations ne se concrétisent pas. Avec ce geste, Ceballos marque des points en dehors du terrain et prouve qu’au-delà des transferts et des contrats, le respect humain reste un élément central dans le football moderne.