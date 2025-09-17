PSG – Atalanta : les compos sont tombées, Kvaratskhelia en sera !

Contrairement à ce qui avait été annoncé, Khvicha Kvaratskhelia est bien présent pour le match entre le PSG et l’Atalanta Bergame, malgré sa blessure contre le RC Lens dimanche.

Il y avait un risque que le PSG démarre sa campagne de Champions League contre l’Atalanta Bergame sans son attaque titulaire de la deuxième partie de saison passée. Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont out depuis leur blessure avec l’équipe de France contre l’Ukraine (2-0) il y a deux vendredis. Il y avait une grosse incertitude pour Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une grosse semelle contre Lens (2-0) dimanche. Mais Luis Enrique a préféré le titulariser malgré un risque d’aggravation avant le Classico de dimanche. Voici les deux compositions d’équipe.

PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Vitinha, Ruiz, Neves – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

Atalanta : Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti – Bellanova, De Roon (c), Musah, Bernasconi – Pasalic – De Ketelaere, Maldini.