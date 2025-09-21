Karim Benzema tenté par José Mourinho et la L1 pour une ultime pige !
Real Madrid : Carvajal s’est excusé après l’OM

Dani Carvajal au moment de son expulsion, lors de Real Madrid-OM.
Raphaël Nouet
21 septembre 2025

Expulsé à vingt minutes de la fin de Real Madrid-OM (2-1) pour un coup de tête à Geronimo Rulli, Dani Carvajal a présenté ses excuses devant les médias hier.

On n’avait pas entendu Dani Carvajal depuis son expulsion contre l’OM (2-1) mardi. Entré après seulement cinq minutes à la place d’un Trent Alexander-Arnold blessé, le latéral droit du Real Madrid a vu rouge à la 70e après avoir mis un léger coup de tête à Geronimo Rulli. Bien qu’à dix, ses partenaires sont parvenus à s’imposer grâce à un pénalty très généreux accordé par l’arbitre pour une main de Facundo Medina. Hier, après le succès sur l’Espanyol Barcelone (2-0), Carvajal a fait son mea culpa devant les médias.

« Que cela serve de leçon pour que ça ne se reproduise plus »

« Je tiens à m’excuser pour l’autre jour, l’expulsion en Ligue des champions. C’est quelque chose d’inacceptable dans un match comme celui-là et de ma part. Que cela serve de leçon pour que ça ne se reproduise plus. Bon, au moins, on s’en est sortis. L’équipe a fait un gros effort et a remporté le match. »

L’international espagnol, qui était devancé par l’Anglais dans l’esprit de Xabi Alonso depuis le début de la saison, va avoir l’occasion de regagner la confiance de son coach puisque l’ancien joueur de Liverpool est out pour quatre à six semaines.

