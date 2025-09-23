La piste Raul Asencio est confirmée du côté de l’OM pour la saison prochaine. Le club phocéen devrait voir partir son capitaine, Leonardo Balerdi, à l’été 2026…

Ce mardi, quelques jours après un média espagnol, c’est au tour d’Ekrem Konur de dire que l’OM suivrait Raul Asencio avec attention pour la saison prochaine. Le jeune défenseur espagnol de 22 ans est borduré au Real Madrid, qui a recruté Dean Huijsen cet été et prévoit d’attirer William Saliba ou Ibrahima Konaté l’été prochain. Sans parler du fait que Militao est toujours là, de même qu’Antonio Rüdiger et David Alaba. Mais l’Allemand et l’Autrichien seront en fin de contrat à la fin de la saison…

Asencio prêt à quitter le Real s’il ne joue pas plus

Asencio est-il prêt à rester chez les Merengue même s’il part comme troisième ou quatrième choix à son poste ? Selon la presse espagnole, non. Il aurait été convaincu de rester une saison de plus par Xabi Alonso mais demandera à quitter le club en juin prochain si son temps de jeu reste faible. Cet été, il a déjà eu des touches en Turquie mais il n’est pas très chaud pour y aller. Que ce soit les médias ibériques ou Konur, nul ne sait ce qu’il pense de la possibilité de signer à l’OM.

Il devrait en tout cas y avoir du mouvement en défense centrale à Marseille à l’intersaison 2026. Nayef Aguerd et Facundo Medina ont été recrutés cet été mais Benjamin Pavard n’est que prêté alors que Leonardo Balerdi, encore lié jusqu’en 2028, pourrait aller voir ailleurs. L’Argentin, présent à Marseille depuis 2021, a déjà été courtisé cet été. Sa direction avait fixé la barre à 40 M€ pour son départ. Elle devrait lui ouvrir les portes au terme de cette saison. Asencio n’est pas dans le même registre mais il pourrait faire un bon remplaçant !