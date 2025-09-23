PSG Mercato : 3 clubs sur Fabian Ruiz, prêt à jurer allégeance à Paris
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : l’après-Balerdi se dessine du côté du Real Madrid

Leonardo Balerdi lors du Clasico de lundi.
Raphaël Nouet
23 septembre 2025

La piste Raul Asencio est confirmée du côté de l’OM pour la saison prochaine. Le club phocéen devrait voir partir son capitaine, Leonardo Balerdi, à l’été 2026…

Ce mardi, quelques jours après un média espagnol, c’est au tour d’Ekrem Konur de dire que l’OM suivrait Raul Asencio avec attention pour la saison prochaine. Le jeune défenseur espagnol de 22 ans est borduré au Real Madrid, qui a recruté Dean Huijsen cet été et prévoit d’attirer William Saliba ou Ibrahima Konaté l’été prochain. Sans parler du fait que Militao est toujours là, de même qu’Antonio Rüdiger et David Alaba. Mais l’Allemand et l’Autrichien seront en fin de contrat à la fin de la saison…

Asencio prêt à quitter le Real s’il ne joue pas plus

Asencio est-il prêt à rester chez les Merengue même s’il part comme troisième ou quatrième choix à son poste ? Selon la presse espagnole, non. Il aurait été convaincu de rester une saison de plus par Xabi Alonso mais demandera à quitter le club en juin prochain si son temps de jeu reste faible. Cet été, il a déjà eu des touches en Turquie mais il n’est pas très chaud pour y aller. Que ce soit les médias ibériques ou Konur, nul ne sait ce qu’il pense de la possibilité de signer à l’OM.

Il devrait en tout cas y avoir du mouvement en défense centrale à Marseille à l’intersaison 2026. Nayef Aguerd et Facundo Medina ont été recrutés cet été mais Benjamin Pavard n’est que prêté alors que Leonardo Balerdi, encore lié jusqu’en 2028, pourrait aller voir ailleurs. L’Argentin, présent à Marseille depuis 2021, a déjà été courtisé cet été. Sa direction avait fixé la barre à 40 M€ pour son départ. Elle devrait lui ouvrir les portes au terme de cette saison. Asencio n’est pas dans le même registre mais il pourrait faire un bon remplaçant !

MercatoOM
#A la une

Les plus lus

Fabian Ruiz lors du match du PSG à Marseille.
Mercato...

PSG Mercato : 3 clubs sur Fabian Ruiz, prêt à jurer allégeance à Paris

Par Raphaël Nouet
Abdukodir Khusanov lors d'un match du Mondial des Clubs avec Manchester City.
Ligue 1...

RC Lens : Guardiola l’assure, Khusanov ne risque pas de redevenir sang et or !

Par Raphaël Nouet
Aurélien Tchouaméni, lors de son expulsion au cours de France-Islande.
Equipe de France...

Equipe de France : Tchouaméni connaît la durée de sa suspension

Par Raphaël Nouet
PSG : le chambrage de Fabian Ruiz et Nuno Mendes sur Marseille
OM...

PSG : le chambrage de Fabian Ruiz et Nuno Mendes sur Marseille

Par Louis Chrestian
Leonardo Balerdi lors du Clasico de lundi.
Mercato...

OM Mercato : l’après-Balerdi se dessine du côté du Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé éteint par le nouveau Ballon d’Or !
Equipe de France...

Kylian Mbappé éteint par le nouveau Ballon d’Or !

Par Louis Chrestian
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le message très classe de Lamine Yamal à Dembélé et sur le Ballon d’Or

Par Raphaël Nouet
Ballon d’Or 2025 : la maman d’Ousmane Dembélé dévoile le secret de la réussite de son fils !
PSG...

Ballon d’Or 2025 : la maman d’Ousmane Dembélé dévoile le secret de la réussite de son fils !

Par Louis Chrestian
Doit-on être plus exigeant avec le Stade Rennais ?
Stade Rennais...

Doit-on être plus exigeant avec le Stade Rennais ?

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or 2025 : Nicki Nicole réconforte Lamine Yamal !
Compétitions...

Ballon d’Or 2025 : Nicki Nicole réconforte Lamine Yamal !

Par Louis Chrestian
ASSE : qui sont les véritables concurrents pour le titre en Ligue 2 ?
ASSE...

ASSE : qui sont les véritables concurrents pour le titre en Ligue 2 ?

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or : Joan Laporta calme le père de Lamine Yamal
FC Barcelone...

Ballon d’Or : Joan Laporta calme le père de Lamine Yamal

Par Louis Chrestian
Igor Paixao : un flop à 35 M€ ?
OM...

Igor Paixao : un flop à 35 M€ ?

Par Louis Chrestian
PSG-OM : Achraf Hakimi recadre les supporters de l’OM !
Ligue 1...

PSG-OM : Achraf Hakimi recadre les supporters de l’OM !

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Vinicius Junior sur le départ ?
Liga...

Real Madrid : Vinicius Junior sur le départ ?

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or : Le papa de Lamine Yamal est scandalisé !
FC Barcelone...

Ballon d’Or : Le papa de Lamine Yamal est scandalisé !

Par Louis Chrestian
La pique de Didier Deschamps à DJ Snake et au PSG !
Equipe de France...

La pique de Didier Deschamps à DJ Snake et au PSG !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Matthis Abline doit-il retrouver sa place de numéro 9 ?
FC Nantes...

FC Nantes : Matthis Abline doit-il retrouver sa place de numéro 9 ?

Par Louis Chrestian
Medhi Benatia passe un message après le PSG !
OM...

Medhi Benatia passe un message après le PSG !

Par Louis Chrestian
RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été
Mercato...

RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été

Par William Tertrin
ASSE : le coach d’Amiens s’avoue déjà vaincu face aux Verts !
ASSE...

ASSE : le coach d’Amiens s’avoue déjà vaincu face aux Verts !

Par William Tertrin
OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Paris a pris la foudre »
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Paris a pris la foudre »

Par Bastien Aubert
Salma Hayek
Compétitions...

Salma Hayek détonne et présente sa fille de 18 ans ! 

Par Bastien Aubert
OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé
Ligue 1...

OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet