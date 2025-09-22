OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé

OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé
William Tertrin
22 septembre 2025

Les réactions des coachs Luis Enrique et Roberto De Zerbi après la victoire de l’OM face au PSG dans le Classique.

Le Classique de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a tourné à l’avantage des Phocéens, laissant le PSG avec une défaite difficile à avaler au Vélodrome (1-0). Une soirée qui marquera les esprits, tant pour les joueurs que pour les supporters.

Après le match, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reconnu la dureté de la situation : « Nous ne sommes pas habitués à perdre. Aujourd’hui, on a fait un bon match, ça a été serré. On aurait mérité un petit peu plus. Je dois analyser le match pour comprendre ce qu’il s’est passé. Je pense qu’on a fait beaucoup de bonnes choses, on a eu des chances pour marquer. Une défaite dans un Classique, c’est toujours difficile, mais c’est une équipe de champions, il faut continuer et préparer les matchs de la meilleure des manières. »

Roberto De Zerbi n’aime pas le pouvoir du PSG

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi n’a pas caché son excitation après le succès au Vélodrome : « Je vis tout au maximum. J’ai dit à Pablo Longoria qu’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu venir, c’était pour battre le PSG, parce qu’ils sont plus forts, ils représentent le pouvoir et le pouvoir, je n’aime pas ça. Donc j’attendais cette soirée. Mais ça ne change rien, on n’a gagné qu’un match et pris trois points. »

Le technicien italien a également tenu à souligner la fierté qu’il ressent pour ses joueurs et pour le club : « Je suis content pour mes joueurs, pour le club, pour tous ceux qui m’ont fait venir, Benatia, Longoria et tout le peuple marseillais. Je suis né supporter moi aussi donc je sais que ce match, les supporters l’ont aussi joué depuis une semaine. On va leur faire passer une belle semaine. Pareil pour Frank McCourt, qui m’a dit que c’était la première fois qu’il battait le PSG au Vélodrome. Donc on est tous contents, bien sûr. »

Sur le déroulement du match, De Zerbi a analysé : « En première mi-temps, je trouve qu’on a très bien joué. En seconde période, on a un peu baissé de niveau. C’était aussi peut-être le fait de voir le score de 1-0 sur le tableau d’affichage. »

«  C’est un match dont j’ai rêvé »

Enfin, il a livré ses impressions personnelles sur ce Classique tant attendu : « C’est un match dont j’ai rêvé. Je me le suis plusieurs fois dans la tête. Je l’avais dit aux joueurs la saison dernière, je me rappelle de la déception au Parc des Princes. Après le match, j’avais dit aux joueurs qu’on refera ce match de la bonne manière. Je dois remercier le club et les dirigeants, on a réussi à créer une équipe très forte. On n’est pas imbattables mais on a des joueurs très talentueux. »

Cette victoire de l’OM face au PSG confirme que le Classique reste un rendez-vous intense, où chaque détail compte. Pour le PSG, l’heure est à l’analyse et à la préparation pour rebondir, tandis que Marseille savoure un succès historique qui restera dans les mémoires de ses supporters.

Ligue 1OMPSG
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé
Ligue 1...

OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal !
Ligue 1...

Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal !

Par William Tertrin
OM – PSG (1-0) : les réactions d’Aguerd, Højbjerg et Vitinha
Ligue 1...

OM – PSG (1-0) : les réactions d’Aguerd, Højbjerg et Vitinha

Par William Tertrin
Le PSG a remporté la Ligue des Champions
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : le PSG sacré meilleur club de l’année

Par William Tertrin
OM – PSG (1-0) : Leonardo Balerdi en pleine folie, Illya Zabarnyi a des regrets
Ligue 1...

OM – PSG (1-0) : Leonardo Balerdi en pleine folie, Illya Zabarnyi a des regrets

Par William Tertrin
OM – PSG : Marseille fait chuter Paris, les notes d’un Classico historique ! 
Ligue 1...

OM – PSG : Marseille fait chuter Paris, les notes d’un Classico historique ! 

Par Bastien Aubert
Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien pour sa saison XXL au PSG
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien pour sa saison XXL au PSG

Par William Tertrin
Ballon d’Or 2025 : Luis Enrique (PSG) sacré meilleur entraîneur
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : Luis Enrique (PSG) sacré meilleur entraîneur

Par William Tertrin
Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal (FC Barcelone) remporte le Trophée Kopa
FC Barcelone...

Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal (FC Barcelone) remporte le Trophée Kopa

Par William Tertrin
OM – PSG : tension maximale entre Luis Campos et Medhi Benatia à la mi-temps
Ligue 1...

OM – PSG : tension maximale entre Luis Campos et Medhi Benatia à la mi-temps

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Malang Sarr fait une petite annonce sur son avenir
Mercato...

RC Lens Mercato : Malang Sarr fait une petite annonce sur son avenir

Par William Tertrin
Vinicius Jr à l'occasion du match entre le Real Madrid et l'OM.
Liga...

Ballon d’Or 2025 : la terrible chute de Vinicius, qui passe de la 2e à la 16e place

Par William Tertrin
OM – PSG : les vérités de Pablo Longoria sur le report du Classique
Ligue 1...

OM – PSG : les vérités de Pablo Longoria sur le report du Classique

Par William Tertrin
OM – PSG : les compos du Classique sont connues
Ligue 1...

OM – PSG : les compos du Classique sont connues

Par William Tertrin
Joan Laporta (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone balance un énorme tacle au Real Madrid avant le Ballon d’Or !

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Amiens avec un gros retour

Par William Tertrin
Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
Ligue 1...

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a tranché entre le Classique et le Ballon d’Or

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : Olivier Létang explique pourquoi il a quitté le stade avant la fin du derby
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : Olivier Létang explique pourquoi il a quitté le stade avant la fin du derby

Par William Tertrin
L’OM prend la décision d’annuler son stage à Rome (officiel)
Ligue 1...

L’OM prend la décision d’annuler son stage à Rome (officiel)

Par William Tertrin
L’OM a trouvé sa nouvelle arme secrète, une aubaine avant le Classique !
Ligue 1...

L’OM a trouvé sa nouvelle arme secrète, une aubaine avant le Classique !

Par William Tertrin
Classique décalé, luxe à Rome et course contre-la-montre : la folle semaine de l’OM !
Ligue 1...

Classique décalé, luxe à Rome et course contre-la-montre : la folle semaine de l’OM !

Par William Tertrin
Presnel Kimpembe se confie : ses larmes, ses blessures et son départ du PSG
Ligue 1...

Presnel Kimpembe se confie : ses larmes, ses blessures et son départ du PSG

Par William Tertrin
Augustine Boakye (ASSE)
ASSE...

ASSE : le meilleur joueur de Ligue 2 chez les Verts !

Par Bastien Aubert
OM – PSG : les dernières nouvelles de la pelouse du Vélodrome (vidéo)
Ligue 1...

OM – PSG : les dernières nouvelles de la pelouse du Vélodrome (vidéo)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet