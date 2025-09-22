Les réactions des coachs Luis Enrique et Roberto De Zerbi après la victoire de l’OM face au PSG dans le Classique.

Le Classique de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a tourné à l’avantage des Phocéens, laissant le PSG avec une défaite difficile à avaler au Vélodrome (1-0). Une soirée qui marquera les esprits, tant pour les joueurs que pour les supporters.

Après le match, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reconnu la dureté de la situation : « Nous ne sommes pas habitués à perdre. Aujourd’hui, on a fait un bon match, ça a été serré. On aurait mérité un petit peu plus. Je dois analyser le match pour comprendre ce qu’il s’est passé. Je pense qu’on a fait beaucoup de bonnes choses, on a eu des chances pour marquer. Une défaite dans un Classique, c’est toujours difficile, mais c’est une équipe de champions, il faut continuer et préparer les matchs de la meilleure des manières. »

Roberto De Zerbi n’aime pas le pouvoir du PSG

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi n’a pas caché son excitation après le succès au Vélodrome : « Je vis tout au maximum. J’ai dit à Pablo Longoria qu’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu venir, c’était pour battre le PSG, parce qu’ils sont plus forts, ils représentent le pouvoir et le pouvoir, je n’aime pas ça. Donc j’attendais cette soirée. Mais ça ne change rien, on n’a gagné qu’un match et pris trois points. »

Le technicien italien a également tenu à souligner la fierté qu’il ressent pour ses joueurs et pour le club : « Je suis content pour mes joueurs, pour le club, pour tous ceux qui m’ont fait venir, Benatia, Longoria et tout le peuple marseillais. Je suis né supporter moi aussi donc je sais que ce match, les supporters l’ont aussi joué depuis une semaine. On va leur faire passer une belle semaine. Pareil pour Frank McCourt, qui m’a dit que c’était la première fois qu’il battait le PSG au Vélodrome. Donc on est tous contents, bien sûr. »

Sur le déroulement du match, De Zerbi a analysé : « En première mi-temps, je trouve qu’on a très bien joué. En seconde période, on a un peu baissé de niveau. C’était aussi peut-être le fait de voir le score de 1-0 sur le tableau d’affichage. »

« C’est un match dont j’ai rêvé »

Enfin, il a livré ses impressions personnelles sur ce Classique tant attendu : « C’est un match dont j’ai rêvé. Je me le suis plusieurs fois dans la tête. Je l’avais dit aux joueurs la saison dernière, je me rappelle de la déception au Parc des Princes. Après le match, j’avais dit aux joueurs qu’on refera ce match de la bonne manière. Je dois remercier le club et les dirigeants, on a réussi à créer une équipe très forte. On n’est pas imbattables mais on a des joueurs très talentueux. »

Cette victoire de l’OM face au PSG confirme que le Classique reste un rendez-vous intense, où chaque détail compte. Pour le PSG, l’heure est à l’analyse et à la préparation pour rebondir, tandis que Marseille savoure un succès historique qui restera dans les mémoires de ses supporters.