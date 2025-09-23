OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Paris a pris la foudre »
Bastien Aubert
23 septembre 2025

En clôture de la 5e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a dominé le Paris Saint-Germain au terme d’un Classico qui fera date (1-0). Analyse d’un Classico déjà historique. 

Ivan Juric chuchotait récemment qu’il fallait presser cette équipe du PSG très haut dès l’entame pour avoir une chance de le vaincre. C’est exactement ce que l’OM a fait ce soir à l’Orange Vélodrome (1-0). Forts d’un plan de jeu bien établi et respecté à la lettre, les hommes de Roberto De Zerbi ont vaincu le signe indien pour s’imposer à l’envie au terme d’un Classico qui lancera enfin sa saison. Et qui fera date. 

De l’envie, de la rage et de la volonté

Ce soir, il faut dire que l’équipe drivée par le coach italien a opéré une certaine minutie pour ne pas se faire aspirer par le porteur du ballon. Et boucher la solution recherchée par le PSG a suffi la plupart du temps à contrer cette équipe, qui a vite parue à court de jus et de solution. Si les Marseillais ont reculé en seconde période, ils ont combattu avec leurs armes : de l’envie, de la rage et de la volonté. 

Premier Classico remporté en L1 depuis 2011

Au niveau statistique, l’OM frappe fort en enregistrant sa première victoire dans un Classico en Ligue 1 depuis 2011 et a enfin réussi à trouver la faille pour la première fois en six confrontations. Mais c’est surtout dans l’état d’esprit que ce Classico restera dans les annales. A chaque intervention, on a senti les Marseillais impliqués dans l’impact, conscients qu’il s’agit de l’ingrédient numéro un pour remporter un derby. C’est chose faite et cela vient sans doute faire taire pour un bout de temps tous ceux qui espéraient voir l’OM se vautrer après un report qui aura fait parler. Beaucoup trop, pour rien. 

