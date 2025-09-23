Auteur d’une grosse bévue qui a coûté la défaite dans le Clasico, le gardien du PSG Lucas Chevalier ne se laisse pas abattre, bien au contraire !

Le parallèle était saisissant et c’est La Gazzetta dello Sport qui l’a mis en avant : au moment même où, à Paris, Gianluigi Donnarumma était sacré meilleur gardien de la saison écoulée par France Football, son successeur dans les cages du PSG, Lucas Chevalier, se déchirait complètement, permettant à l’OM d’inscrire l’unique but du Classico. Luis Enrique ne voulait plus de l’Italie, il a poussé pour avoir l’ancien Lillois et voilà le résultat.

« De la frustration personnelle… »

Mais le plus important, désormais, est de savoir comment Chevalier va surmonter cette sortie aérienne ratée, la première grosse boulette de sa jeune carrière. On ne le saura que lors des prochains matches. En attendant, il essaye de faire bonne figure, via ce message sur les réseaux sociaux : « De la frustration personnelle et surtout déçu de ne pas avoir pu vous ramener cette victoire. Prêt à repartir. Allez Paris ».

S’il ne devrait pas avoir trop de travail à faire lors de PSG-Auxerre samedi et aura donc l’occasion de se remettre en confiance, Lucas Chevalier passera en revanche un nouveau test, dans huit jours, sur la pelouse de Montjuic face au FC Barcelone !