Moqué pour son classement au Ballon d’Or 2025, Vinicius Jr a été prépondérant dans le succès du Real Madrid à Levante (4-1) ce soir.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé les trolls dont Vinicius Jr a été victime après la cérémonie du Ballon d’Or. C’est qu’il y a un an, après avoir terminé 2e derrière Pedri alors que le trophée lui semblait promis, il avait juré de revenir plus fort et que personne n’était prêt. Résultat, le Brésilien a vécu une saison 2024-25 cauchemardesque et a terminé à la 16e de cette édition. Beaucoup de monde lui a ressorti son fameux message et même le Betis Séville s’est moqué.

Deux buts en deux minutes pour Mbappé

Vinicius Jr devait se ressaisir et il l’a fait ce soir de façon magistrale. Titularisé par Xabi Alonso sur la pelouse de Levante, le Brésilien du Real Madrid a ouvert le score à la 28e minute d’une frappe de l’extérieur du droit dans le petit filet opposé. Dix minutes plus tard, il est parti en contre depuis sa moitié de terrain et a réalisé une ouverture lumineuse dans la profondeur pour Franco Mastantuono, auteur de de son premier but sous les couleurs merengue.

Levante a réduit la marque en début de seconde période par Etta Eyong (54e) mais il n’a eu le temps de rêver que dix petites minutes. Ensuite, Kylian Mbappé s’est procuré un pénalty qu’il a transformé d’une Panenka (64e) avant d’inscrire un doublé deux minutes plus tard suite à une ouverture plein axe d’Arda Güler. Six journées de Liga, six victoires, et même 7/7 avec la Champions League : ce Real Madrid ne tourne pas encore à plein régime mais il est déjà une machine à gagner. Et si en plus il retrouve un Vinicius Jr au sommet de son art…