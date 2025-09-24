Le suspense est désormais levé : Achraf Hakimi termine sixième du Ballon d’Or 2025, une performance qui confirme son statut dans l’élite du football mondial. Loin de céder à la frustration, le Marocain et son entourage affichent une réaction pleine de recul et de fierté, à contre-courant du tumulte entourant d’autres prétendants.

Hakimi aux portes du podium : un parcours salué

Jusqu’au bout, Hakimi a cru pouvoir rivaliser avec les plus grands pour ce prestigieux trophée individuel. L’arrière droit du PSG a finalement pris place aux abords du top 5, saluant sans détour l’élection d’Ousmane Dembélé, «mérité» selon lui, démontrant toute sa loyauté envers le collectif du football.

Le message fort de l’entourage d’Hakimi

Au sein du clan Hakimi, l’heure n’est pas à la déception criante, bien au contraire. « Finir dans les six meilleurs joueurs du monde est déjà une belle fierté », confie l’entourage, assumant avec dignité cette reconnaissance mondiale. Cet état d’esprit positif reflète la volonté de voir le parcours d’Achraf récompensé, bien plus que le simple résultat final.

Un contraste avec les réactions polémiques autour du Ballon d’Or

Rien à voir avec les prises de parole agitées ayant marqué la soirée, comme le comportement du père de Lamine Yamal, qui a fait couler beaucoup d’encre dans la presse espagnole. Ici, la dignité prévaut.

Ce positionnement mesuré consolide l’image d’un joueur attaché aux valeurs sportives, fidèle à ses ambitions comme en témoignent les défis qu’il s’est fixés pour le Ballon d’Or. Autant de signaux qui prouvent que s’installer dans la cour des grands se joue sur la durée et l’attitude, non sur le bruit.

Au-delà des polémiques, cette attitude fait d’Achraf Hakimi un modèle d’inspiration, dont la progression continue impressionne les observateurs saison après saison. Il confirme, une nouvelle fois, sa place parmi les références du football mondial.