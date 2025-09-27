Le PSG s’active déjà en coulisses pour renforcer son effectif cet hiver. Conscient que son groupe manque de profondeur et qu’il faudra frapper fort en deuxième partie de saison pour aller loin en Ligue des champions, Luis Enrique a ciblé un profil prioritaire : un véritable avant-centre.

Le PSG cherche déjà à renforcer trois postes cet hiver : attaquant de pointe, milieu de terrain et ailier droit. Et selon Transfer Radar, Paris a jeté son dévolu sur Franculino Dju, l’attaquant guinéen de Midtjylland.

À seulement 21 ans, Dju s’impose comme l’une des révélations du football scandinave. La saison dernière, il avait fait trembler les filets à 16 reprises, confirmant un instinct de buteur pur, doublé d’une belle capacité à jouer en appui et à participer au jeu. Loin de s’arrêter là, il a entamé l’exercice 2025-2026 tambour battant, avec déjà 9 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

Le PSG à fond sur Dju

Des statistiques qui n’ont pas échappé au PSG, toujours en quête d’un profil capable d’apporter de la variété en attaque. Valorisé à environ 13 millions d’euros, le buteur de la Guinée-Bissau (14 sélections) suscite aussi l’intérêt de la Premier League. Brentford et un autre club anglais, dont le nom n’a pas filtré, le suivent de très près. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Midtjylland, Franculino ne sera pas facile à déloger, mais l’attrait parisien pourrait peser lourd dans la balance.

Pour Paris, ce dossier n’est pas anodin. Le dernier mercato estival avait laissé un goût amer chez les supporters, frustrés par le manque de recrues. L’arrivée d’un buteur cet hiver serait donc un signal fort envoyé à la fois au vestiaire et au public.