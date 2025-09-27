FC Barcelone Mercato : Flick croule sous les blessés, le Barça va recruter !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Paris fonce sur un serial buteur méconnu pour janvier !

Franculino Djú (Midtjylland)
Bastien Aubert
27 septembre 2025

Le PSG s’active déjà en coulisses pour renforcer son effectif cet hiver. Conscient que son groupe manque de profondeur et qu’il faudra frapper fort en deuxième partie de saison pour aller loin en Ligue des champions, Luis Enrique a ciblé un profil prioritaire : un véritable avant-centre. 

Le PSG cherche déjà à renforcer trois postes cet hiver : attaquant de pointe, milieu de terrain et ailier droit. Et selon Transfer Radar, Paris a jeté son dévolu sur Franculino Dju, l’attaquant guinéen de Midtjylland.

À seulement 21 ans, Dju s’impose comme l’une des révélations du football scandinave. La saison dernière, il avait fait trembler les filets à 16 reprises, confirmant un instinct de buteur pur, doublé d’une belle capacité à jouer en appui et à participer au jeu. Loin de s’arrêter là, il a entamé l’exercice 2025-2026 tambour battant, avec déjà 9 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. 

Le PSG à fond sur Dju

Des statistiques qui n’ont pas échappé au PSG, toujours en quête d’un profil capable d’apporter de la variété en attaque. Valorisé à environ 13 millions d’euros, le buteur de la Guinée-Bissau (14 sélections) suscite aussi l’intérêt de la Premier League. Brentford et un autre club anglais, dont le nom n’a pas filtré, le suivent de très près. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Midtjylland, Franculino ne sera pas facile à déloger, mais l’attrait parisien pourrait peser lourd dans la balance.

Pour Paris, ce dossier n’est pas anodin. Le dernier mercato estival avait laissé un goût amer chez les supporters, frustrés par le manque de recrues. L’arrivée d’un buteur cet hiver serait donc un signal fort envoyé à la fois au vestiaire et au public.

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Paulo Fonseca, le coach de l'OL
Ligue 1...

OL : Fonseca confirme deux absents pour le LOSC et remet les pendules à l’heure sur le jeu lyonnais

Par Alexandre Corboz
Kobbie Mainoo (Manchester United)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Flick croule sous les blessés, le Barça va recruter !

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : l’image choc du visage amoché d’Aguerd après Strasbourg 

Par Bastien Aubert
Franculino Djú (Midtjylland)
Mercato...

PSG Mercato : Paris fonce sur un serial buteur méconnu pour janvier !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Aj Auxerre...

PSG – Auxerre : le groupe parisien est tombé, des surprises à la pelle ! 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland (Manchester City)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : accord choc pour Haaland, Yamal l’attire au Barça ! 

Par Bastien Aubert
Joseph Oughourlian (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Rosenior très classe avec l’OM, Lens lâche 1 M€ pour un projet fou en L1  

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match contre Auxerre à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Castro réclame du renfort, plusieurs pistes ouvertes après Garcia (OM) !

Par Bastien Aubert
L'OM a brillé à Strasbourg
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Pourquoi Marseille plane sur la Ligue 1 »

Par Bastien Aubert
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Ekwah croule déjà sous les offres pour rebondir !

Par Bastien Aubert
Vinicius Jr célébrant un but avec le Real Madrid.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : double coup dur au FC Barcelone, Vinicius revit au Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert
Mario Stroeykens (Anderlecht)
Mercato...

OM Mercato : Benatia grille la priorité à l’OL pour cette priorité hivernale !  

Par Bastien Aubert
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : coup dur pour Benhattab à Toulouse ?

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Aj Auxerre...

PSG – Auxerre : plusieurs joueurs écartés par Luis Enrique après l’OM ? 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
ASSE...

ASSE – Guingamp : Horneland prêt à tout changer dans son onze ?

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi protège Gouiri et recadre ses joueurs après Strasbourg

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : un Vert a pensé à quitter le club l’hiver dernier
ASSE...

ASSE Mercato : un Vert a pensé à quitter le club l’hiver dernier

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au moment du coup d'envoi d'un match à Bollaert.
Ligue 1...

RC Lens : le gros regret de Pierre Sage sur l’un de ses joueurs

Par William Tertrin
Nicki Nicole
Compétitions...

La petite infidélité de Nicki Nicole à Lamine Yamal avec Ousmane Dembélé 

Par Bastien Aubert
OM : le message fort d’Aubameyang après la victoire à Strasbourg
Ligue 1...

OM : le message fort d’Aubameyang après la victoire à Strasbourg

Par William Tertrin
L’OM renverse Strasbourg et prend provisoirement la tête de la Ligue 1
Ligue 1...

L’OM renverse Strasbourg et prend provisoirement la tête de la Ligue 1

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : le groupe de Luis Castro pour affronter Toulouse, avec un changement

Par William Tertrin
PSG Mercato : les confessions de Gianluigi Donnarumma sur son départ
Mercato...

PSG Mercato : les confessions de Gianluigi Donnarumma sur son départ

Par William Tertrin
OL : ce flop lyonnais brise le silence après sa saison gâchée
Ligue 1...

OL : ce flop lyonnais brise le silence après sa saison gâchée

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet