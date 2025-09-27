Revue de presse : Rosenior très classe avec l’OM, Lens lâche 1 M€ pour un projet fou en L1  
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Pourquoi Marseille plane sur la Ligue 1 »

L'OM a brillé à Strasbourg
Bastien Aubert
27 septembre 2025

Auteur d’une victoire à l’énergie à Strasbourg en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 (2-1), l’Olympique de Marseille a pris provisoirement les rênes du classement. Analyse.

La saison de l’OM est enfin lancée. Après leur succès historique sur le PSG lundi à l’Orange Vélodrome (1-0), les hommes de Roberto De Zerbi ont confirmé leurs bonnes dispositions en s’imposant à l’envie hier à Strasbourg (2-1). Deux buts de Pierre-Emerick Aubameyang (78e) et d’Amir Murillo (90e) en seconde période ont effacé l’ouverture du score d’Abdoul Ouattara (49e), après la mi-temps. La victoire olympienne a été tardive mais l’état d’esprit était là et permet au club phocéen de trôner en tête de la Ligue 1 avant les autres matches du week-end.

La sortie d’Emegha a bien aidé l’OM

Tout n’a pas été parfait à la Meinau. Si les Marseillais avaient entamé la rencontre avec la même intensité qu’ils avaient imprimée face au PSG, la seule présence d’Emmanuel Emegha a rappelé combien la profondeur restait un sujet délicat pour la défense. La différence avec la saison dernière et même les premiers matches de ce nouvel opus, c’est que les Marseillais savent désormais réagir et combler ce vide par la solidarité et l’état d’esprit d’une équipe de guerriers, qui ne lâchent pas.

Cet OM est plus stable et solidaire

Le symbole de cette double prise de conscience salutaire pourrait être matérialisée par le sauvetage sublime de Nayef Aguerd sur sa ligne devant Joaquin Panichelli, le but en deux temps d’Aubameyang ou la rage de Murillo pour tromper lui aussi Mike Penders dans le temps additionnel. Que dire de la célébration de Benjamin Pavard, décisif sur la dernière réalisation olympienne ? L’OM, cette saison, offre un visage plus stable et semble savoir gérer les événements. Et tous se mettent au diapason. Un joueur comme Pierre-Emile Höjbjerg a enfin su élever son niveau de jeu (4 ballons récupérés, 12 passes dans le dernier tiers) tandis que Mason Greenwood sait ne pas bouder quand il débute sur le banc de touche. 

Une « équipe A » se dégage déjà 

Aussi, on peut remarquer qu’une « équipe A » se dessine au fil des matches. Bien aidé par la sortie sur blessure d’Emegha, De Zerbi a été inspiré en procédant à un coaching payant puisque tous ses entrants en seconde période ont apporté leur pierre à l’édifice. Le coach italien, qui peut désormais s’appuyer sur une vraie profondeur de banc, avait prévenu qu’une grande équipe saurait capitaliser sur son succès parisien, à Strasbourg. Ses joueurs ont compris le message et il s’agit d’un message extrêmement positif en vue de la réception de l’Ajax Amsterdam mardi en Ligue des Champions (21h). Là, on saura alors si cet OM est vraiment fait de ce bois-là.

Ligue 1OM
#A la une#ANALYSE

Les plus lus

Joseph Oughourlian (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Rosenior très classe avec l’OM, Lens lâche 1 M€ pour un projet fou en L1  

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match contre Auxerre à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Castro réclame du renfort, plusieurs pistes ouvertes après Garcia (OM) !

Par Bastien Aubert
L'OM a brillé à Strasbourg
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Pourquoi Marseille plane sur la Ligue 1 »

Par Bastien Aubert
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Ekwah croule déjà sous les offres pour rebondir !

Par Bastien Aubert
Vinicius Jr célébrant un but avec le Real Madrid.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : double coup dur au FC Barcelone, Vinicius revit au Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert
Mario Stroeykens (Anderlecht)
Mercato...

OM Mercato : Benatia grille la priorité à l’OL pour cette priorité hivernale !  

Par Bastien Aubert
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : coup dur pour Benhattab à Toulouse ?

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Aj Auxerre...

PSG – Auxerre : plusieurs joueurs écartés par Luis Enrique après l’OM ? 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
ASSE...

ASSE – Guingamp : Horneland prêt à tout changer dans son onze ?

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi protège Gouiri et recadre ses joueurs après Strasbourg

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : un Vert a pensé à quitter le club l’hiver dernier
ASSE...

ASSE Mercato : un Vert a pensé à quitter le club l’hiver dernier

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au moment du coup d'envoi d'un match à Bollaert.
Ligue 1...

RC Lens : le gros regret de Pierre Sage sur l’un de ses joueurs

Par William Tertrin
Nicki Nicole
Compétitions...

La petite infidélité de Nicki Nicole à Lamine Yamal avec Ousmane Dembélé 

Par Bastien Aubert
OM : le message fort d’Aubameyang après la victoire à Strasbourg
Ligue 1...

OM : le message fort d’Aubameyang après la victoire à Strasbourg

Par William Tertrin
L’OM renverse Strasbourg et prend provisoirement la tête de la Ligue 1
Ligue 1...

L’OM renverse Strasbourg et prend provisoirement la tête de la Ligue 1

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : le groupe de Luis Castro pour affronter Toulouse, avec un changement

Par William Tertrin
PSG Mercato : les confessions de Gianluigi Donnarumma sur son départ
Mercato...

PSG Mercato : les confessions de Gianluigi Donnarumma sur son départ

Par William Tertrin
OL : ce flop lyonnais brise le silence après sa saison gâchée
Ligue 1...

OL : ce flop lyonnais brise le silence après sa saison gâchée

Par William Tertrin
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

L’ASSE sort du silence et lâche ses vérités sur le dossier Pierre Ekwah

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
Ligue 1...

PSG : les stats hallucinantes d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or !

Par William Tertrin
OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le RC Strasbourg
Ligue 1...

OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le RC Strasbourg

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un retour dans le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Guingamp

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso prévient l’Atlético et passe un message à Vinicius
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso prévient l’Atlético et passe un message à Vinicius

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Pierre Ekwah aurait résilié son contrat et s’apprêterait à retrouver un club !
ASSE...

ASSE Mercato : Pierre Ekwah aurait résilié son contrat et s’apprêterait à retrouver un club !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet