L’OM renverse Strasbourg et prend provisoirement la tête de la Ligue 1
L'OM renverse Strasbourg et prend provisoirement la tête de la Ligue 1

L’OM renverse Strasbourg et prend provisoirement la tête de la Ligue 1
William Tertrin
26 septembre 2025

Ce vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l’OM a battu le RC Strasbourg sur le gong au stade de la Meinau (1-2). Résumé.

Dès les premières minutes, l’OM prenait le contrôle et Weah tentait une frappe lointaine du droit depuis vingt-cinq mètres. Penders repoussait difficilement après la déviation de Sarr, et Gouiri manquait sa reprise. Le gardien belge finissait par bloquer le ballon. Au quart d’heure, Emegha semblait ouvrir le score après un dribble réussi sur Rulli et une frappe du gauche, mais le but était annulé pour hors-jeu, l’attaquant se trouvant légèrement devant Aguerd.

Peu avant la mi-temps, l’OM se montrait à nouveau dangereux. Paixao frappait puissamment du pied droit depuis le côté droit, et Penders intervenait de manière spectaculaire pour détourner le ballon. Le score restait vierge à la pause, mais dès la reprise, Ouattara inscrivait un but initialement refusé pour hors-jeu. Servi sur le côté droit, Emegha centrait en retrait à ras de terre, Balerdi glissait et Rulli était hors de son but, permettant à Ouattara de conclure du droit.

Un dernier quart d’heure de folie

À la 68e, Strasbourg aurait même pu doubler la mise. Sur un centre de Moreira, Amo-Ameyaw remettait au deuxième poteau et Panichelli tentait une tête, mais Aguerd surgissait et lui enlevait le ballon du pied gauche, sauvant l’OM.

Mais l’OM finissait par égaliser grâce à Aubameyang. Gomes récupérait le ballon sur le côté gauche après un pressing efficace et servait Højbjerg, qui transmettait immédiatement à l’attaquant. Aubameyang frappait du droit, Penders repoussait, mais l’attaquant suivait bien et reprenait avec succès, offrant l’égalisation à Marseille.

À la 88ème, Greenwood provoquait sur le flanc droit, se plaçait sur son pied gauche et décrochait un tir à ras de terre, mais Penders bloquait solidement. Et, à force de patience, l’OM finissait par marquer un deuxième but. Dans le temps additionnel, Pavard adressait un centre pour la tête du jeune Vaz. Penders déviait le ballon sur sa barre, mais celui-ci revenait sur Murillo, qui trompait le gardien d’une reprise du gauche.

Avec ces 3 points arrachés sur le gong, l’OM conjure le sort face à Strasbourg (dernière victoire en mai 2022), et prend la place de leader provisoire de Ligue 1 (12 points). Le prochain rendez-vous sera très chaud pour les Phocéens, avec la réception de l’Ajax en Ligue des Champions, mardi à 21 heures.

