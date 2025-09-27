Alors que l’Olympique Lyonnais pensait avoir trouvé une piste sérieuse pour renforcer son entrejeu, voilà que l’Olympique de Marseille s’est invité dans le dossier Mario Stroeykens (Anderlecht, 20 ans).

Le prochain Olympico est déjà lancé… sur le mercato ! Selon Jeunes Footeux, l’OL et l’OM viseraient le même joueur en janvier prochain : Mario Stroeykens. Le jeune milieu offensif d’Anderlecht, 20 ans seulement, est l’une des révélations du championnat belge. Auteur de 5 buts et 7 passes décisives la saison dernière en 39 apparitions toutes compétitions confondues, Stroeykens séduit par sa maturité et sa polyvalence entre le rôle de meneur et celui de relayeur créatif. Problème – ou opportunité selon le camp : il est entré dans sa dernière année de contrat avec Anderlecht et pourrait donc partir libre l’été prochain. Une aubaine pour tous les cadors européens à l’affût.

Si l’OL avait très tôt coché son nom pour anticiper la reconstruction de son milieu, l’OM s’est rapidement positionné ces derniers jours. Pablo Longoria et Medhi Benatia flairent le bon coup : attirer un joueur évalué à 12 millions d’euros par Transfermarkt, sans indemnité de transfert, serait un énorme succès pour un club contraint à la prudence financière. Surtout si c’est au nez et à la barbe du rival lyonnais.

De Zerbi veut plus de créativité au milieu

Mais la concurrence ne se limite pas aux frontières hexagonales. L’AC Milan suit de près son évolution, tout comme le SC Braga, prêt à lui offrir un rôle central dans son projet sportif. Le joueur, formé à Anderlecht, sait qu’il aura l’embarras du choix si aucune prolongation n’est signée dans les prochaines semaines.

À Marseille, le dossier est suivi avec attention. Roberto De Zerbi réclame de la créativité et de la projection au milieu, et Stroeykens correspond parfaitement à ce profil capable de casser les lignes par la passe ou la percussion. Un pari sur l’avenir, mais aussi une réponse symbolique à l’OL, toujours à l’affût sur le marché des jeunes talents.