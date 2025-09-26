ASSE Mercato : Pierre Ekwah quitte les Verts et s’apprête déjà à retrouver un club !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Medhi Benatia balance de nouveau sur la bagarre entre Rabiot et Rowe

OM : Medhi Benatia balance de nouveau sur la bagarre entre Rabiot et Rowe
William Tertrin
26 septembre 2025

Quelques semaines après la grosse bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Medhi Benatia est une nouvelle fois revenu sur cet épisode qui a secoué l’OM.

Dans le football professionnel, la réussite ne se mesure pas seulement aux résultats sur le terrain. Pour Medhi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille, la rigueur et le sérieux au sein du vestiaire sont essentiels. Dans une récente interview au Corriere dello Sport, il est revenu sur l’épisode de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, après la défaite à Rennes.

« Avec Longoria et Roberto, nous avons pris les choses en main »

« Une bagarre qui ne devrait jamais arriver dans un vestiaire : au début, nous avons essayé de garder la situation discrète, en attendant des excuses qui n’ont jamais été faites. Même au prix d’arriver cinquième ou sixième, ici nous exigeons du sérieux. Au début de l’été, certains joueurs n’en avaient pas : retards, mauvais comportements, situations désagréables : mais on se moque de quoi ? Que faisons-nous ici ? Nous sommes en Champions : alors ? Avec Longoria et avec Roberto, nous avons immédiatement pris les choses en main et, comme notre groupe est sain, tout s’est arrangé. Avec eux, ce n’était pas le cas, mais merci quand même pour ce qu’ils ont donné à l’équipe. En particulier Rabiot qui a contribué à la qualification. »

À travers ces mots, Benatia met en avant plusieurs principes clés : le respect des règles, la discipline, et la responsabilité individuelle. Même face à des comportements problématiques, il ne cède pas à la facilité et préfère intervenir immédiatement pour préserver l’équilibre du groupe. Une posture qui reflète son engagement à faire de l’OM non seulement une équipe compétitive, mais aussi un collectif sain et respectueux. Pour Benatia, la cohésion et la rigueur sont des prérequis indispensables pour performer en Ligue des champions et maintenir une culture professionnelle forte au sein du club.

Ligue 1OM
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le RC Strasbourg
Ligue 1...

OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le RC Strasbourg

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un retour dans le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Guingamp

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso prévient l’Atlético et passe un message à Vinicius
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso prévient l’Atlético et passe un message à Vinicius

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Pierre Ekwah quitte les Verts et s’apprête déjà à retrouver un club !
ASSE...

ASSE Mercato : Pierre Ekwah quitte les Verts et s’apprête déjà à retrouver un club !

Par William Tertrin
OM : Medhi Benatia balance de nouveau sur la bagarre entre Rabiot et Rowe
Ligue 1...

OM : Medhi Benatia balance de nouveau sur la bagarre entre Rabiot et Rowe

Par William Tertrin
PSG : après Marquinhos, un autre titulaire de Luis Enrique inquiète
Ligue 1...

PSG : après Marquinhos, un autre titulaire de Luis Enrique inquiète

Par William Tertrin
Le Stade Rennais annonce une prolongation (officiel)
Mercato...

Le Stade Rennais annonce une prolongation (officiel)

Par William Tertrin
Le FC Barcelone confirme les terribles nouvelles pour Raphinha et Joan García
FC Barcelone...

Le FC Barcelone confirme les terribles nouvelles pour Raphinha et Joan García

Par William Tertrin
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : la Beaujoire a trouvé une nouvelle idole qui fait grand bruit 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal annonce une grande nouvelle avant le choc face au PSG

Par William Tertrin
PSG – OM : la date et le lieu du Trophée des Champions sont connus !
OM...

PSG – OM : la date et le lieu du Trophée des Champions sont connus !

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : une nouvelle inquiétude grandit pour Yamal

Par Bastien Aubert
RC Lens : un banni de Will Still règle ses comptes avec les dirigeants lensois
Ligue 1...

RC Lens : un banni de Will Still règle ses comptes avec les dirigeants lensois

Par William Tertrin
Deux énormes absences en plus pour le FC Barcelone face au PSG !
FC Barcelone...

Deux énormes absences en plus pour le FC Barcelone face au PSG !

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé brandissant son Ballon d'Or, lundi 22 septembre à Paris.
FC Barcelone...

PSG : Dembélé fricote avec le FC Barcelone

Par Bastien Aubert
Emerson (OM)
Ligue 1...

OM : un énorme tireur de coup-franc attend son heure dans le vestiaire 

Par Bastien Aubert
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Cardona laissé à un club de L2, il en rêve ! 

Par But ! Football Club
Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : Bourigeaud tombe sur les Rennais après le derby !

Par Bastien Aubert
Harry Kane (Bayern Munich)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Real Madrid torpille le dossier Harry Kane !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique parle Mercato et en remet une couche sur le Classico contre l’OM ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Sage annonce du lourd à Rennes, Rongier est aussi fixé !

Par Bastien Aubert
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland annonce un renfort de taille contre Guingamp

Par Bastien Aubert
Mathys Detourbet (Troyes)
Mercato...

OM Mercato : un buteur prometteur de Ligue 2 déjà visé pour janvier !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet