Quelques semaines après la grosse bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Medhi Benatia est une nouvelle fois revenu sur cet épisode qui a secoué l’OM.

Dans le football professionnel, la réussite ne se mesure pas seulement aux résultats sur le terrain. Pour Medhi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille, la rigueur et le sérieux au sein du vestiaire sont essentiels. Dans une récente interview au Corriere dello Sport, il est revenu sur l’épisode de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, après la défaite à Rennes.

« Avec Longoria et Roberto, nous avons pris les choses en main »

« Une bagarre qui ne devrait jamais arriver dans un vestiaire : au début, nous avons essayé de garder la situation discrète, en attendant des excuses qui n’ont jamais été faites. Même au prix d’arriver cinquième ou sixième, ici nous exigeons du sérieux. Au début de l’été, certains joueurs n’en avaient pas : retards, mauvais comportements, situations désagréables : mais on se moque de quoi ? Que faisons-nous ici ? Nous sommes en Champions : alors ? Avec Longoria et avec Roberto, nous avons immédiatement pris les choses en main et, comme notre groupe est sain, tout s’est arrangé. Avec eux, ce n’était pas le cas, mais merci quand même pour ce qu’ils ont donné à l’équipe. En particulier Rabiot qui a contribué à la qualification. »

À travers ces mots, Benatia met en avant plusieurs principes clés : le respect des règles, la discipline, et la responsabilité individuelle. Même face à des comportements problématiques, il ne cède pas à la facilité et préfère intervenir immédiatement pour préserver l’équilibre du groupe. Une posture qui reflète son engagement à faire de l’OM non seulement une équipe compétitive, mais aussi un collectif sain et respectueux. Pour Benatia, la cohésion et la rigueur sont des prérequis indispensables pour performer en Ligue des champions et maintenir une culture professionnelle forte au sein du club.