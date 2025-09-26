Mathys Detourbet (18 ans) s’impose comme l’un des grands espoirs de la Ligue 2. Suivi de près par l’AS Rome l’été dernier, l’attaquant de l’ESTAC attire désormais l’attention de l’Olympique de Marseille, toujours en quête de talents à fort potentiel.

L’Olympique de Marseille continue d’élargir son horizon sur le marché des jeunes talents. Selon les informations du 10 Sport, le club phocéen a placé dans son viseur Mathys Detourbet, prometteur attaquant de l’ESTAC. À 18 ans seulement, le joueur en est déjà à sa deuxième saison en Ligue 2, preuve de la confiance que lui accorde son club formateur.

L’an passé, Detourbet avait disputé 13 rencontres sous le maillot troyen, découvrant progressivement l’exigence du monde professionnel. Cette saison, il a franchi un cap : sept titularisations lors des sept premières journées, avec une montée en puissance évidente dans le volume de jeu et la maturité. S’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets, son profil intrigue : mobilité, intelligence dans les déplacements, et surtout une marge de progression considérable.

Des qualités qui n’ont pas échappé à l’étranger. L’AS Rome avait d’ailleurs tenté un gros coup l’été dernier, proposant 10 millions d’euros pour arracher le jeune attaquant. Un montant significatif pour un joueur encore en phase d’éclosion, mais insuffisant pour convaincre l’ESTAC, déterminé à conserver son joyau au moins une saison de plus.

Une offre en janvier ou à l’été 2026 ?

L’OM, de son côté, suit attentivement son évolution. Roberto De Zerbi verrait d’un bon œil l’arrivée d’un tel profil dans son effectif à moyen terme. La cellule de recrutement marseillaise scrute avec attention ce type de dossier. Miser tôt sur des talents émergents devient une nécessité stratégique.

Pour l’heure, aucune offre concrète n’a été formulée par Marseille. Mais le simple fait de voir le club olympien se positionner illustre une volonté claire : préparer l’avenir en sécurisant des joueurs capables de s’imposer sur le long terme. Detourbet, déjà courtisé par une formation du calibre de la Roma, incarne parfaitement ce type de pari. Reste à savoir si l’OM passera à l’action dès le mercato d’hiver ou s’il attendra l’été prochain pour tenter sa chance.