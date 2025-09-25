Le FC Nantes suite Ulisses Garcia (OM, 29 ans) dans l’optique de le recruter comme joker, mais la situation a pris un tournant inattendu.

Ulisses Garcia vers le FC Nantes ? Ouest-France a sorti l’information hier mais la situation a déjà évolué… dans le mauvais sens ! Selon David Phelippeau, le dossier semble désormais très compliqué, voire « quasiment mort », comme il l’explique sur son compte X. « J’ai sorti l’info ce midi… le fait que ça sorte a visiblement compliqué les choses », précise le journaliste.

Une déclaration qui souligne à quel point la diffusion prématurée de la rumeur a pu influencer les négociations. Le FC Nantes avait étudié la faisabilité du dossier, mais rien n’indiquait qu’un accord était imminent. « On n’a jamais écrit qu’il allait venir à coup sûr… Nantes a étudié la faisabilité du dossier », ajoute Phelippeau.

Le joueur de l’OM, qui passe derrière Emerson et Facundo Medina au poste de latéral gauche, représente un profil intéressant pour les clubs en quête de renforts rapides et efficaces, notamment pour un rôle de joker. Pour le FC Nantes, il faudra désormais faire le point et décider si le joueur reste une option viable ou si le club doit se tourner vers d’autres cibles pour renforcer son effectif.