Après les arrivées de Nayef Aguerd, Emerson Palmieri et Benjamin Pavard, l’OM a une nouvelle cible en tête au mercato. Mais cette fois, le dossier est explosif : il concerne une starlette du Real Madrid…

Portée par un mercato estival XXL, l’OM a enfin trouvé son équilibre défensif. Le club phocéen, friable en début de saison, a su rectifier le tir. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : contre le PSG lundi, Geronimo Rulli a brillé mais a surtout pu compter sur la solidité de son arrière-garde amenée notamment par Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi.

Un secteur défensif enfin rassurant ? C’est l’impression laissée sur le terrain. Pourtant, en coulisses, Medhi Benatia ne s’arrête pas là. Ekrem Konur confirme que l’OM lorgne Raul Asencio, jeune défenseur espagnol de 22 ans du Real Madrid. Un profil prometteur, déjà suivi par plusieurs clubs de Serie A et de Liga, et qui pourrait s’inscrire dans la politique de rajeunissement voulue par l’OM.

Asencio a des casseroles à Madrid

Mais l’affaire est loin d’être simple. Car Asencio, s’il est réputé pour son sens de l’anticipation et son intelligence de jeu, traîne aussi une casserole extra-sportive XXL. Le joueur est dans le viseur de la justice espagnole, accusé d’avoir participé à la diffusion de vidéos pédopornographiques. Une affaire sordide qui fait tache au Real Madrid, soucieux de son image mondiale.

C’est précisément ce scandale qui pourrait ouvrir une brèche pour Marseille. Le Real Madrid ne devrait pas se montrer trop gourmand financièrement. De quoi permettre à l’OM de récupérer un espoir à prix cassé. Reste à savoir si le club phocéen est prêt à assumer la tempête médiatique que provoquerait l’arrivée d’un joueur impliqué dans une telle affaire. Il l’avait déjà fait, avec succès, au sujet de Mason Greenwood il y a un peu plus d’un an.