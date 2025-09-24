Intéressé par Ulisses Garcia, le FC Nantes ne devrait pas aller plus loin dans ce dossier.

En quête de renforts sur les côtés de sa défense, le FC Nantes explore plusieurs pistes, et l’une d’elles pourrait venir… de l’Olympique de Marseille. Comme relayé sur notre site, le défenseur international suisse Ulisses Garcia, 29 ans, actuellement en manque de temps de jeu à l’OM, aurait été proposé aux dirigeants nantais. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2028, Garcia peine à s’imposer dans l’effectif de De Zerbi cette saison.

Nantes ne s’avancera pas pour Garcia

Le profil du joueur, capable d’évoluer des deux côtés de la défense, correspond parfaitement aux besoins exprimés par le coach Luis Castro. Cependant, selon L’Équipe, aucune décision ne serait encore prise et le club ne souhaite pas s’avancer pour le moment. L’option Garcia reste donc pour l’instant à l’état de simple suggestion, le club n’ayant « pas encore d’option claire pour le moment ».