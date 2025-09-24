OM Mercato : le FC Nantes a pris une première décision pour Ulisses Garcia
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : le FC Nantes a pris une première décision pour Ulisses Garcia

OM Mercato : le FC Nantes a pris une première décision pour Ulisses Garcia
William Tertrin
24 septembre 2025

Intéressé par Ulisses Garcia, le FC Nantes ne devrait pas aller plus loin dans ce dossier.

En quête de renforts sur les côtés de sa défense, le FC Nantes explore plusieurs pistes, et l’une d’elles pourrait venir… de l’Olympique de Marseille. Comme relayé sur notre site, le défenseur international suisse Ulisses Garcia, 29 ans, actuellement en manque de temps de jeu à l’OM, aurait été proposé aux dirigeants nantais. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2028, Garcia peine à s’imposer dans l’effectif de De Zerbi cette saison.

Nantes ne s’avancera pas pour Garcia

Le profil du joueur, capable d’évoluer des deux côtés de la défense, correspond parfaitement aux besoins exprimés par le coach Luis Castro. Cependant, selon L’Équipe, aucune décision ne serait encore prise et le club ne souhaite pas s’avancer pour le moment. L’option Garcia reste donc pour l’instant à l’état de simple suggestion, le club n’ayant « pas encore d’option claire pour le moment ».

FC NantesMercatoOM
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

Paulo Fonseca (OL)
Ligue 1...

OL : le groupe de Paulo Fonseca pour affronter Utrecht, avec Rachid Ghezzal

Par William Tertrin
OM Mercato : le FC Nantes a pris une première décision pour Ulisses Garcia
FC Nantes...

OM Mercato : le FC Nantes a pris une première décision pour Ulisses Garcia

Par William Tertrin
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
ASSE...

ASSE : Eirik Horneland explique sa décision qui a beaucoup fait parler à Amiens

Par William Tertrin
Le match entre le FC Barcelone et le PSG se jouera sous haute tension !
FC Barcelone...

Le match entre le FC Barcelone et le PSG se jouera sous haute tension !

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens

Par William Tertrin
PSG : Marco Verratti se livre comme jamais sur son départ de Paris
Ligue 1...

PSG : Marco Verratti se livre comme jamais sur son départ de Paris

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM)
Ligue 1...

OM – PSG : Medhi Benatia brise le silence sur la rumeur d’altercation avec Luis Campos

Par William Tertrin
La FIFA veut une Coupe du Monde à 64 équipes… et ça fait déjà scandale !
Compétitions...

La FIFA veut une Coupe du Monde à 64 équipes… et ça fait déjà scandale !

Par William Tertrin
Hansi Flick et Lamine Yamal
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick balance tout sur sa discussion avec Yamal après le Ballon d’Or

Par William Tertrin
Ligue Europa : la stat complètement folle qui peut faire rêver l’OL et le LOSC !
Ligue Europa...

Ligue Europa : la stat complètement folle qui peut faire rêver l’OL et le LOSC !

Par William Tertrin
Ballon d’Or 2025 : le Maroc en colère après la 6ème place d’Achraf Hakimi !
PSG...

Ballon d’Or 2025 : le Maroc en colère après la 6ème place d’Achraf Hakimi !

Par Louis Chrestian
RC Lens – LOSC : la FFF reconnaît une énorme erreur d’arbitrage contre Lille
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : la FFF reconnaît une énorme erreur d’arbitrage contre Lille

Par William Tertrin
Barça : Hansi Flick s’exprime sur la terrible blessure de Gavi
FC Barcelone...

Barça : Hansi Flick s’exprime sur la terrible blessure de Gavi

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Un joueur de l’OM dans le viseur !
FC Nantes...

FC Nantes : Un joueur de l’OM dans le viseur !

Par Louis Chrestian
OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi

Par Louis Chrestian
Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres
OGC Nice...

Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres

Par Louis Chrestian
L’arme fatale d’Eirik Horneland est connue… et elle va vous surprendre !
ASSE...

L’arme fatale d’Eirik Horneland est connue… et elle va vous surprendre !

Par Louis Chrestian
Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !
ASSE...

Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !

Par Louis Chrestian
Lobry encense l’ASSE : « La meilleure équipe de Ligue 2 depuis longtemps ! »
Amiens SC...

Lobry encense l’ASSE : « La meilleure équipe de Ligue 2 depuis longtemps ! »

Par Louis Chrestian
OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise
OM...

OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise

Par Louis Chrestian
OL : Tyler Morton dévoile ses ambitions !
Ligue 1...

OL : Tyler Morton dévoile ses ambitions !

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place
PSG...

Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga
Liga...

Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga

Par Louis Chrestian
ASSE : Stassin en veut encore plus !
ASSE...

ASSE : Stassin en veut encore plus !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet