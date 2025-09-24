Le FC Nantes tente un coup de poker après la clôture du mercato : attirer Ulisses Garcia, latéral gauche de l’OM, grâce au statut de joker. Face au besoin d’un renfort défensif urgent et à la situation en demi-teinte du Suisse à Marseille.

Mercato : le joker, dernière arme de Nantes après la fermeture du marché

Alors que la fenêtre officielle des transferts s’est refermée début septembre, les clubs de Ligue 1 disposent encore d’une carte maîtresse : le recrutement d’un joker en dehors du marché classique. C’est cette option que le FC Nantes souhaite activer pour pallier l’urgence au poste d’arrière gauche et rééquilibrer un effectif trop juste. Cette disposition, précieuse en Ligue 1, pourrait redonner des couleurs à une équipe qui cherche un second souffle après des débuts fragiles. Côté marseillais, c’est la possibilité de se délester d’un joueur en manque de temps de jeu qui s’offre, alors que la gestion de l’effectif reste une priorité dans la cité phocéenne.

Ulisses Garcia, entre ambitions à Marseille et temps de jeu limité

Arrivé à l’OM en janvier, Ulisses Garcia peine à s’imposer comme titulaire indiscutable sous les ordres de Roberto De Zerbi. Sur la saison en cours, seul 20 % des matchs l’ont vu débuter d’entrée, pour trois apparitions et 147 minutes jouées. Pire encore, il a été écarté de la liste des joueurs marseillais inscrits pour la Ligue des Champions, signal fort envoyé par le staff quant à sa place dans la hiérarchie. Malgré une expérience convaincante en Suisse et un profil complet – défense solide et montées incisives sur le côté, l’OM ne compte pas sur lui.

Un renfort attendu à Nantes : pourquoi le poste de latéral gauche inquiète

Côté nantais, le constat est sans appel : le secteur gauche de la défense apparaît comme l’une des zones les plus fragiles de l’équipe. Seul Nicolas Cozza tient le poste depuis la reprise, alors que Fabien Centonze, blessé et toujours sans apparition cette saison, ne propose pas de solution immédiate. Les profils internes manquent d’expérience et de fiabilité pour s’assurer de l’endurance sur toute la saison. Face à cette pénurie, le profil d’Ulisses Garcia tape dans l’œil du staff des Canaris : fraîcheur physique, vécu européen, latéral moderne capable de tenir son couloir, le Suisse coche de nombreuses cases recherchées pour stabiliser l’équipe. C’est aussi dans cet esprit que le FCN multiplie les options et les prises d’informations sur le marché, afin de ne pas laisser filer une occasion au statut de joker.

Un transfert complexe : finances, contrat long et hésitations du joueur

Sur le papier, le dossier Ulisses Garcia a tout de la bonne opportunité, mais la réalité s’annonce plus corsée. D’abord sur le plan financier : l’OM ne compte pas brader un joueur encore évalué à 4 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2028. Les négociations s’annoncent ardues avec Nantes, qui doit composer avec un budget restreint. Autre point de blocage, la volonté du principal concerné : le Suisse n’a pas caché son souhait de réussir à Marseille, compliquant d’autant la mission des dirigeants nantais, qui devront se montrer convaincants.