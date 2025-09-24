OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi

OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi
Louis Chrestian
24 septembre 2025

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 17 millions d’euros bonus compris, Timothy Weah ne faisait pas l’unanimité à son arrivée. Beaucoup de supporters peinaient à comprendre pourquoi l’OM avait consenti un tel effort financier, d’autant que Damien Comolli, directeur général de la Juventus, s’était montré réticent à le céder en deçà de 20 millions d’euros.

Des débuts critiqués… puis une métamorphose

Ses premières semaines sous le maillot marseillais ont été difficiles, entraînant une vague de critiques. Mais le fils de George Weah a su renverser la tendance. Sa prestation face au Real Madrid a marqué un tournant : aligné ailier gauche, il a inscrit le seul but olympien et impressionné par son volume de jeu.

Quelques jours plus tard, c’est au poste de piston droit contre le PSG qu’il a confirmé. Face à des adversaires de la trempe de Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, Weah a brillé par son intensité, ses débordements et sa capacité à créer des espaces pour Mason Greenwood.

Le pion tactique de De Zerbi

Roberto De Zerbi a rapidement compris qu’il tenait là un joueur clé. La polyvalence de Weah lui permet d’aligner une défense à trois (Aguerd, Balerdi, Pavard) sans perdre en dynamisme offensif. Véritable couteau suisse, l’international américain combine discipline tactique et explosivité, offrant une fiabilité rare dans les deux phases de jeu.

Déjà indispensable

De joueur contesté à élément incontournable, Timothy Weah est en train de changer le visage de l’OM. Sa polyvalence et son abnégation en font l’un des atouts majeurs de la révolution tactique initiée par De Zerbi. Et si son aventure ne fait que commencer, une chose est sûre : Weah est prêt à marquer l’histoire de l’OM.

Ligue 1OM
#A la une

Les plus lus

OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi

Par Louis Chrestian
Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres
OGC Nice...

Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres

Par Louis Chrestian
L’arme fatale d’Eirik Horneland est connue… et elle va vous surprendre !
ASSE...

L’arme fatale d’Eirik Horneland est connue… et elle va vous surprendre !

Par Louis Chrestian
Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !
ASSE...

Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !

Par Louis Chrestian
Lobry encense l’ASSE : « La meilleure équipe de Ligue 2 depuis longtemps ! »
Amiens SC...

Lobry encense l’ASSE : « La meilleure équipe de Ligue 2 depuis longtemps ! »

Par Louis Chrestian
OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise
OM...

OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise

Par Louis Chrestian
OL : Tyler Morton dévoile ses ambitions !
Ligue 1...

OL : Tyler Morton dévoile ses ambitions !

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place
PSG...

Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga
Liga...

Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga

Par Louis Chrestian
ASSE : Stassin en veut encore plus !
ASSE...

ASSE : Stassin en veut encore plus !

Par Louis Chrestian
Le milieu du FC Nantes Johann Lepenant en action face à Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : Lepenant interpelle Castro sur sa tactique !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant des consignes lors du match de l'ASSE contre Clermont.
ASSE...

ASSE : Horneland tire un énorme point positif de la victoire à Amiens

Par Raphaël Nouet
Habituellement hostile à l'OM, la Meinau pourrait être indifférente vendredi.
Ligue 1...

OM : l’ambiance sera délétère vendredi à la Meinau !

Par Raphaël Nouet
Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo.
Liga...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, couple le plus influent de la planète !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr célébrant un but avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Vinicius répond magistralement au flop du Ballon d’Or, Mbappé brille aussi

Par Raphaël Nouet
Jean-Michel Aulas assistant au match entre la France et le Belgique chez les féminines.
ASSE...

ASSE : Jean-Michel Aulas flatte Kilmer Sports et plus particulièrement un dirigeant !

Par Raphaël Nouet
La joie de Florian Tardieu et de ses partenaires après le but à Amiens.
ASSE...

L’ASSE frappe un grand coup à Amiens, les notes des Verts

Par Raphaël Nouet
Franck et Waldemar Kita lors d'un match à la Beaujoire.
FC Nantes...

Kita et un Canari inattendu ont secoué le FC Nantes à la mi-temps du derby !

Par Raphaël Nouet
Gavi lors d'un match de pré-saison du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Gavi opéré, son indisponibilité connue

Par Raphaël Nouet
Tyler Morton en action lors de l'Olympico entre l'OL et l'OM.
Ligue 1...

OL : Juninho et Benzema ont incité Morton à signer !

Par Raphaël Nouet
Dro Fernandez lors du trophée Gamper.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone va faire une Lamine Yamal avec sa dernière pépite

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, lors d'une conférence de presse.
Liga...

Real Madrid : la compo merengue pour le match à Levante

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
ASSE...

Les infos du jour : les hommages affluent pour le Ballon d’Or de Dembélé, OM – PSG a battu des records

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
Amiens SC...

Amiens – ASSE : le onze des Verts avec des changements par rapport à Reims

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet