OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 17 millions d’euros bonus compris, Timothy Weah ne faisait pas l’unanimité à son arrivée. Beaucoup de supporters peinaient à comprendre pourquoi l’OM avait consenti un tel effort financier, d’autant que Damien Comolli, directeur général de la Juventus, s’était montré réticent à le céder en deçà de 20 millions d’euros.

Des débuts critiqués… puis une métamorphose

Ses premières semaines sous le maillot marseillais ont été difficiles, entraînant une vague de critiques. Mais le fils de George Weah a su renverser la tendance. Sa prestation face au Real Madrid a marqué un tournant : aligné ailier gauche, il a inscrit le seul but olympien et impressionné par son volume de jeu.

Quelques jours plus tard, c’est au poste de piston droit contre le PSG qu’il a confirmé. Face à des adversaires de la trempe de Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, Weah a brillé par son intensité, ses débordements et sa capacité à créer des espaces pour Mason Greenwood.

Le pion tactique de De Zerbi

Roberto De Zerbi a rapidement compris qu’il tenait là un joueur clé. La polyvalence de Weah lui permet d’aligner une défense à trois (Aguerd, Balerdi, Pavard) sans perdre en dynamisme offensif. Véritable couteau suisse, l’international américain combine discipline tactique et explosivité, offrant une fiabilité rare dans les deux phases de jeu.

Déjà indispensable

De joueur contesté à élément incontournable, Timothy Weah est en train de changer le visage de l’OM. Sa polyvalence et son abnégation en font l’un des atouts majeurs de la révolution tactique initiée par De Zerbi. Et si son aventure ne fait que commencer, une chose est sûre : Weah est prêt à marquer l’histoire de l’OM.