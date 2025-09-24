Exclu par l’arbitre Jérôme Brisard lors du Classique entre l’OM et le PSG, Roberto De Zerbi connaît désormais sa sanction.

Le Classique entre l’OM et le PSG n’a pas seulement offert une victoire marseillaise (1-0). Il a aussi laissé des traces hors du terrain. La Commission de discipline de la LFP, réunie après la 5ᵉ journée de Ligue 1, a en effet tranché sur le cas de Roberto De Zerbi ce mercredi. Expulsé en toute fin de rencontre, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’échappera pas à la sanction : il écope d’un match de suspension ferme, assorti d’un second avec sursis.

Concrètement, vendredi face à Strasbourg, l’Italien ne pourra pas diriger son équipe depuis le bord du terrain, ni avoir accès aux vestiaires des arbitres ou à toute fonction officielle liée à la rencontre. Coup dur pour l’OM, qui devra se passer de la présence de son coach à la Meinau. Une sanction tout de même plutôt clémente, étant donné que De Zerbi aurait insulté Jérôme Brisard avant d’être expulsé.