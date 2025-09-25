L’OM a beau avoir sorti une prestation XXL face au PSG (1-0), les critiques continuent de pleuvoir sur le club phocéen. Le FC Nantes n’y est pas étranger.

Une victoire sur le PSG et puis ? Trois jours après l’exploit des Marseillais dans le Classique, les doutes sont permis au sujet des ambitions phocéennes. La cause ? Leur passé depuis l’arrivée de QSI à Paris en 2011 avec aucun trophée dans l’armoire… contrairement à d’autres clubs moins huppés.

Sur la chaîne L’Équipe, Nicolas Vilas n’a pas mâché ses mots : pour lui, Marseille se cache derrière un discours trop frileux et manque cruellement d’ambition, là où des clubs comme le FC Nantes ou le Toulouse FC.

« Tu es l’OM, tu as le deuxième palmarès du football français, et tu n’affiches pas comme ambition de gagner un titre. » Le journaliste a rappelé que des clubs réputés moins huppés – Lille, Monaco, Toulouse, et surtout Nantes – ont réussi à inscrire leur nom au palmarès récemment. Pire encore : voilà quinze ans que Marseille n’a plus soulevé le moindre trophée, une éternité pour un club censé jouer les premiers rôles en France.

Le FC Nantes a gagné un trophée, pas l’OM…

Ce rappel pique, d’autant que le FC Nantes, avec ses moyens plus modestes, a su tirer profit des brèches laissées par le PSG pour garnir son armoire à trophées en Coupe de France. De quoi faire passer l’OM pour un club endormi sur sa réputation, incapable de transformer ses ambitions européennes en succès domestiques. Vilas insiste : « Toulouse a gagné une Coupe de France entre temps, Nantes également. Mais ça n’arrive pas avec Marseille depuis 15 ans. »

Pourtant, la victoire dans le Classique contre Paris a prouvé que l’OM version Roberto De Zerbi avait de la ressource et un vrai potentiel. La question est désormais de savoir si cette équipe peut enchaîner et capitaliser sur ce succès historique. Le déplacement à Strasbourg vendredi en Ligue 1 sera un nouveau test grandeur nature : confirmer la dynamique, ou replonger dans l’inconstance.