Revue de presse : on sait si le FC Barcelone va recruter pour remplacer Gavi 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : le FC Nantes fout la honte aux Marseillais !

Pierre-Emile Hojbjerg à la lutte avec Warren Zaïre-Emery lors d'OM-PSG.
Bastien Aubert
25 septembre 2025

L’OM a beau avoir sorti une prestation XXL face au PSG (1-0), les critiques continuent de pleuvoir sur le club phocéen. Le FC Nantes n’y est pas étranger.

Une victoire sur le PSG et puis ? Trois jours après l’exploit des Marseillais dans le Classique, les doutes sont permis au sujet des ambitions phocéennes. La cause ? Leur passé depuis l’arrivée de QSI à Paris en 2011 avec aucun trophée dans l’armoire… contrairement à d’autres clubs moins huppés.

Sur la chaîne L’Équipe, Nicolas Vilas n’a pas mâché ses mots : pour lui, Marseille se cache derrière un discours trop frileux et manque cruellement d’ambition, là où des clubs comme le FC Nantes ou le Toulouse FC.

« Tu es l’OM, tu as le deuxième palmarès du football français, et tu n’affiches pas comme ambition de gagner un titre. » Le journaliste a rappelé que des clubs réputés moins huppés – Lille, Monaco, Toulouse, et surtout Nantes – ont réussi à inscrire leur nom au palmarès récemment. Pire encore : voilà quinze ans que Marseille n’a plus soulevé le moindre trophée, une éternité pour un club censé jouer les premiers rôles en France.

Le FC Nantes a gagné un trophée, pas l’OM…

Ce rappel pique, d’autant que le FC Nantes, avec ses moyens plus modestes, a su tirer profit des brèches laissées par le PSG pour garnir son armoire à trophées en Coupe de France. De quoi faire passer l’OM pour un club endormi sur sa réputation, incapable de transformer ses ambitions européennes en succès domestiques. Vilas insiste : « Toulouse a gagné une Coupe de France entre temps, Nantes également. Mais ça n’arrive pas avec Marseille depuis 15 ans. »

Pourtant, la victoire dans le Classique contre Paris a prouvé que l’OM version Roberto De Zerbi avait de la ressource et un vrai potentiel. La question est désormais de savoir si cette équipe peut enchaîner et capitaliser sur ce succès historique. Le déplacement à Strasbourg vendredi en Ligue 1 sera un nouveau test grandeur nature : confirmer la dynamique, ou replonger dans l’inconstance.

FC NantesLigue 1OM
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Gavi (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse : on sait si le FC Barcelone va recruter pour remplacer Gavi 

Par Bastien Aubert
Pierre-Emile Hojbjerg à la lutte avec Warren Zaïre-Emery lors d'OM-PSG.
FC Nantes...

OM : le FC Nantes fout la honte aux Marseillais !

Par Bastien Aubert
Pavel Sulc décisif lors de l'Olympico OL - OM.
Ligue Europa...

OL : on sait qui remplacera Tolisso et où jouera Kluivert à Utrecht

Par Bastien Aubert
La joie de l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avec Maxime Bernauer.
ASSE...

ASSE : Horneland bouillonne, un taulier secoue le vestiaire !

Par Bastien Aubert
Raul Asencio (Real Madrid)
Mercato...

OM : Benatia a une petite star explosive comme priorité du Mercato

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : le scandale est profond, Hakimi vide son sac !

Par Bastien Aubert
ASSE : un ancien serial buteur des Verts hallucine sur Stassin et prédit l’avenir du club
ASSE...

ASSE : un ancien serial buteur des Verts hallucine sur Stassin et prédit l’avenir du club

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, lors d'une conférence de presse.
Ligue Europa...

OL : Paulo Fonseca dévoile son plan pour écraser Utrecht

Par William Tertrin
FC Barcelone Mercato : un milieu du Barça aurait pu signer en Ligue 1 cet été !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un milieu du Barça aurait pu signer en Ligue 1 cet été !

Par William Tertrin
LOSC : beaucoup d’absents dans le groupe de Bruno Genesio pour affronter Brann
Ligue Europa...

LOSC : beaucoup d’absents dans le groupe de Bruno Genesio pour affronter Brann

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : Roberto De Zerbi connaît sa sanction après son expulsion face au PSG

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : un gardien de Premier League pour concurrencer Samba cet hiver ?
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un gardien de Premier League pour concurrencer Samba cet hiver ?

Par William Tertrin
RC Lens : le maire de Lens fustige l’humiliation des supporters lensois au Parc des Princes
Ligue 1...

RC Lens : le maire de Lens fustige l’humiliation des supporters lensois au Parc des Princes

Par William Tertrin
Paulo Fonseca (OL)
Ligue 1...

OL : le groupe de Paulo Fonseca pour affronter Utrecht, avec Rachid Ghezzal

Par William Tertrin
OM Mercato : le FC Nantes a pris une première décision pour Ulisses Garcia
FC Nantes...

OM Mercato : le FC Nantes a pris une première décision pour Ulisses Garcia

Par William Tertrin
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
ASSE...

ASSE : Eirik Horneland explique sa décision qui a beaucoup fait parler à Amiens

Par William Tertrin
Le match entre le FC Barcelone et le PSG se jouera sous haute tension !
FC Barcelone...

Le match entre le FC Barcelone et le PSG se jouera sous haute tension !

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens

Par William Tertrin
PSG : Marco Verratti se livre comme jamais sur son départ de Paris
Ligue 1...

PSG : Marco Verratti se livre comme jamais sur son départ de Paris

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM)
Ligue 1...

OM – PSG : Medhi Benatia brise le silence sur la rumeur d’altercation avec Luis Campos

Par William Tertrin
La FIFA veut une Coupe du Monde à 64 équipes… et ça fait déjà scandale !
Compétitions...

La FIFA veut une Coupe du Monde à 64 équipes… et ça fait déjà scandale !

Par William Tertrin
Hansi Flick et Lamine Yamal
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick balance tout sur sa discussion avec Yamal après le Ballon d’Or

Par William Tertrin
Ligue Europa : la stat complètement folle qui peut faire rêver l’OL et le LOSC !
Ligue Europa...

Ligue Europa : la stat complètement folle qui peut faire rêver l’OL et le LOSC !

Par William Tertrin
Ballon d’Or 2025 : le Maroc en colère après la 6ème place d’Achraf Hakimi !
PSG...

Ballon d’Or 2025 : le Maroc en colère après la 6ème place d’Achraf Hakimi !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet