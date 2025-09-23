Kita et un Canari inattendu ont secoué le FC Nantes à la mi-temps du derby !

Alors que le FC Nantes était mené 2-0 par le Stade Rennais samedi, Franck Kita et un Canari qu’on ne pensait pas jouer un tel rôle ont secoué l’équipe. Pour le résultat que l’on sait (nul 2-2).

Le podcast Sans Contrôle a révélé quelques secrets du derby disputé samedi dernier. On y apprend notamment que deux hommes ont joué un rôle majeur dans le réveil de l’équipe à la mi-temps. Le premier est le directeur général, Franck Kita, descendu dans les vestiaires pour pousser une gueulante. Il faut dire qu’après une belle entame, les Canaris s’étaient totalement faits manger par les Rouge et Noir qui menaient logiquement 2-0. Et qui semblaient partis pour réaliser un carton.

Kelvin Amian a joué les leaders dans le vestiaire

Le deuxième homme à avoir poussé un coup de gueule est totalement inattendu. Il s’agit du latéral droit Kelvin Amian. L’ancien Toulousain, âgé de 27 ans, a bien l’expérience pour jouer les leaders mais, jusqu’à présent, ni ses partenaires ni ses entraîneurs n’avaient parlé de lui comme d’un joueur capable de secouer ses coéquipiers quand ils sont à côté de leurs pompes. Mais les faits sont là : Amian a remotivé les troupes, assurant que le FC Nantes allait remonter et s’imposer.

Il avait presque vu juste. Au terme d’arrêts de jeu complètement fous, le FC Nantes a égalisé par Youssef El-Arabi et aurait même pu l’emporter si Matthis Abline avait transformé son pénalty juste avant…