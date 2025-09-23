La Ligue a désigné Benoît Bastien pour officier samedi lors de TFC-FC Nantes. Un arbitre qui ne réussit pas vraiment aux Canaris….

Les mauvaises langues diront que peu d’arbitres réussissent au FC Nantes vu les résultats depuis que Waldemar Kita en est propriétaire, c’est-à-dire vingt ans. Ce n’est pas faux. Mais certains sifflets font pire que d’autre. C’est le cas de Benoît Bastien. Le Vosgien de 42 ans a dirigé la Maison Jaune à 29 reprises depuis le début de sa carrière et il n’a assisté que… 7 fois à une victoire des Canaris ! Le plus souvent (12 fois), cela a été un résultat nul et sinon, une défaite (10).

Il est aussi un mauvais souvenir pour Toulouse !

Avec M. Bastien, le FC Nantes reste sur quatre matches sans victoire. C’est d’ailleurs lui qui était aux commandes de la 1ère journée de Ligue 1 contre le PSG (0-1), à la Beaujoire, cette saison. En 2023-24, il n’avait arbitré qu’une fois les Canaris, contre Lyon (1-1), encore à domicile. L’exercice d’avant, il avait déjà fait un OL-Nantes, avec victoire des Gones (1-0). Et enfin, en 2022-23, il a vu le FCN s’incliner 2-0 à Strasbourg. La dernière fois qu’il y a eu une issue heureuse pour les Jaunes avec M. Bastien au sifflet, c’était en Coupe de France, le 8 février 2023, à Angers (1-1, 4 t.a.b. à 2).

Deux fois dans sa carrière, Benoît Bastien a arbitré un match entre le FC Nantes et le TFC. La première, c’était en 2018-19, avec un carton des Canaris à la Beaujoire (4-0). La seconde, c’était lors d’un mémorable barrage pour la montée en 2020-21. Les Violets s’étaient imposés 1-0 mais, s’étant inclinés 0-2 au Stadium, ils n’étaient pas montés. Leurs dirigeants s’en étaient pris à M. Bastien après le coup de sifflet final, au prétexte que celui-ci avait oublié de siffler un pénalty en leur faveur, qui leur aurait permis d’égaliser sur l’ensemble des deux matches. L’arbitre réussit donc l’exploit d’être un mauvais souvenir pour les deux équipes qu’il dirigera samedi !