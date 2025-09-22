Alors que le FC Nantes se prépare pour son déplacement à Toulouse samedi soir (19h), la question de la composition offensive agite déjà les supporters. Certains réclament un trio inédit pour relancer les Canaris et dynamiser leur attaque.

Le FC Nantes a du cœur. Menés de deux buts par le Stade Rennais, les Canaris ont su renverser la vapeur pour partager les points ce samedi à La Beaujoire (2-2). Au cours de cette rencontre, un nouveau trio d’attaque s’est peut-être dégagé de lui-même : Lahdo, Abline et Benhattab. Sur les réseaux sociaux et dans les tribunes, les voix s’élèvent pour demander un changement radical de stratégie à Luis Castro, ne serait-ce que pour dynamiser son secteur offensif.

La polémique Mohamed

Le cas Mostafa Mohamed cristallise les tensions. Lors du derby, sa titularisation n’a pas convaincu en raison notamment de cette énorme occasion ratée d’entrée de match : un lob totalement raté devant Brice Samba. Emmanuel Merceron, insider des Canaris, n’a pas mâché ses mots : « Mohamed n’a aucun ballon, j’en peux plus de ce refrain. El Arabi a montré 100 fois plus d’envie en 10 minutes ». Le joueur devra se racheter rapidement pour conserver sa place dans le onze nantais, Youssef El Arabi ayant été décisif lors du bout de match qu’il a disputé.

Un match clé à Toulouse

Samedi soir, Nantes se rend à Toulouse avec l’objectif de confirmer sa dynamique et de grappiller des points importants pour la Ligue 1. Le choix de l’attaque pourrait bien faire la différence, et Castro devra écouter les signaux venus des tribunes tout en tenant compte de la réalité tactique. Si le coach portugais décide d’aligner le trio Lahdo – Abline – Benhattab, cela enverra un message fort : le FC Nantes veut surprendre, dynamiser son jeu et répondre aux critiques.