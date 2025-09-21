Les consultants de L’After se sont montrés bien pessimistes dans leur analyse du nul du FC Nantes face au Stade Rennais (2-2) hier.

Quiconque a suivi le match entre le FC Nantes et le Stade Rennais (2-2) hier est tenté de penser que les Canaris ont eu un déclic. En dedans depuis le début de la saison, comme s’ils tardaient à assimiler les méthodes de Luis Castro, ils sont apparus libérés en deuxième période, bien aidés par la sortie sur blessure de Valentin Rongier à la mi-temps. Ils ont largement dominé les Rouge et Noir pour décrocher au bout des arrêts de jeu une égalisation finalement méritée.

« Je ne vois pas Nantes se maintenir »

Mais leur prestation globale n’a pas convaincu les intervenants de L’After, loin de là ! L’ancien joueur en MLS Maxime Chanot a ainsi déclaré : « Je ne vois pas Nantes se maintenir. Ils ont arraché le nul mais c’est un miracle. Ils ont été bien aidés par Rennes. Quand tu vois qu’ils vont chercher des joueurs comme Awaziem, que je connais bien, tu te dis qu’ils n’ont pas les moyens de terminer en première période partie de tableau et qu’ils vont jouer le maintien toute la saison. Je n’accroche pas et, très franchement, je les vois même descendre ».

Un sentiment partagé par Walid Acherchour, qui pointe du doigt la faiblesse de l’effectif nantais. Un constat dur dans la mesure où, lors des cinq premières journées, le FC Nantes a affronté le champion d’Europe (PSG), deux clubs européens (Strasbourg et Nice) et un SRFC ambitieux. Prendre quatre points sur quinze dans ces conditions est loin d’être infâmant.