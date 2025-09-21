En égalisant pour le FC Nantes au bout du bout des arrêts de jeu contre le Stade Rennais (2-2), Youssef El-Arabi a inscrit son nom dans la légende des Canaris mais également de la Ligue 1.

Quelle fin de match sensationnelle hier à la Beaujoire ! Le Stade Rennais s’acheminait vers une victoire sur le terrain du FC Nantes quand l’arbitre a sifflé pénalty pour une faute d’un Rouge et Noir sur Youssef El-Arabi, entré dix minutes plus tôt. Mais Matthis Abline a vu sa tentative repoussée par Brice Samba. Le désespoir régnait chez les supporters nantais quand, sur l’ultime action de la partie, un centre fut repoussé par un bras rennais. Alors que plusieurs Canaris réclamaient un pénalty, le jeu a continué, Abline a légèrement dévié un centre qu’El-Arabi a expédié au fond des filets d’une puissante volée.

Le plus vieux buteur de l’histoire du FC Nantes

Un but magnifique qui a permis à l’ancien Caennais de battre deux records. Le premier concerne le FC Nantes. A 38 ans, 7 mois et 17 jours, il est devenu le joueur le plus âgé à marquer pour les Canaris. Le second concerne la Ligue 1. Il s’est écoulé 15 ans depuis son premier but dans l’élite (le 7 août 2010, avec Caen, contre l’OM). C’est le plus grand laps de temps observé dans notre championnat. Deux records qui ne demandent qu’à être améliorés dans les prochains mois.

Youssef El-Arabi, qui n’avait eu droit à 9 minutes de jeu depuis le début de la saison, doit surtout espérer que Luis Campos fera un peu plus appel à lui dans les prochaines semaines. Mostafa Mohamed a déçu hier contre Rennes et l’ancien joueur de l’Olympiakos a prouvé hier qu’il n’avait rien perdu de son efficacité dans la surface. De là à instiller le doute dans l’esprit de son coach ?