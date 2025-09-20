FC Nantes – Stade Rennais : une seule surprise – et elle est bonne – dans le onze de Castro

Confronté à un effectif plutôt restreint, l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, ne peut pas opérer de choix fort avant le derby face au Stade Rennais. Mais il devrait tout de même aligner un joueur très attendu.

Une semaine après une défaite très inquiétante à Nice (0-1), le FC Nantes doit se ressaisir. Et quoi de mieux que le Stade Rennais pour se relancer ? Dans une Beaujoire chaude-bouillante, qui devrait faire comprendre à ses ex Valentin Rongier et Quentin Merlin combien il est malvenu de signer chez l’ennemi quand on a été canari, Luis Castro et sa troupe doivent montrer leur meilleur visage. Et pour cela, il semblerait que le technicien ait l’intention d’aligner sa meilleure équipe, en tout cas celle qui plait le plus aux supporters.

Leroux titularisé ?

Selon L’Equipe, Louis Leroux devrait faire son retour dans le onze de départ à la place du décevant Hong Hyun-seok. Le milieu offensif sud-coréen a besoin d’un temps d’adaptation en Ligue 1 alors que le milieu formé à la Jonelière connaît déjà bien la division. En outre, élevé au bon grain du FC Nantes, il saura se transcender face à l’ennemi rennais. Autre changement attendu, mais qui ne fera peut-être pas l’unanimité celui-là : Francis Coquelin reprend sa place devant la défense aux dépens de Junior Mwanga, qui n’avait pas démérité à Nice.

Le quotidien sportif pense que le onze nantais face à Rennes sera le suivant : Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Leroux, Coquelin, Lepenant – Benhattab, Mohamed, Abline.