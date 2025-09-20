A 17h, le FC Nantes accueillera le Stade Rennais pour un derby très attendu. L’entraîneur des Canaris, Luis Castro, pourrait à cette occasion lancer un jeune prometteur pour tenter de secouer son attaque.

Tout a déjà été dit sur l’ambiance très passionnée qui entoure le derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais. Et qui devrait atteindre un niveau rarement vu en raison des transferts des ex-Canaris Valentin Rongier et Quentin Merlin chez les Rouge et Noir cet été. La colère des supporters nantais devrait se focaliser sur le milieu de terrain qui, à l’époque où il défendait les couleurs de son club formateur, s’était permis beaucoup de moqueries à l’égard du SRFC avant d’y signer finalement…

Une vraie chance pour Tabibou ?

Mais le meilleur moyen de faire regretter leur choix à Merlin et Rongier est encore de remporter le derby. Et pour cela, il faudra marquer, une vraie gageure au FC Nantes cette saison puisque l’équipe n’a marqué qu’un but en quatre matches (œuvre de Mostafa Mohamed contre Auxerre). Luis Castro a conscience du problème et demande à ses joueurs de se faire moins de passes dans les trente derniers mètres. Même son de coche chez Anthony Lopes, qui voudrait voir ses partenaires tirer plus souvent au but.

L’Equipe du jour avance que la solution pourrait se trouver sur le banc où le très prometteur Dehmaine Tabibou (20 ans) piaffe d’impatience. « Avec un temps de jeu plus important, il pourrait apporter une touche technique », écrit le quotidien sportif. Depuis le début de la saison, le milieu offensif a participé à tous les matches du FCN, mais sans jamais dépasser les cinq minutes sur le terrain. Devant le manque de créativité de son équipe au milieu, Luis Castro, qui se montre très prudent avec lui, osera-t-il lui accorder un temps de jeu plus important dans un contexte aussi bouillant ? L’urgence de la situation pourrait l’y inciter…