La recrue inattendue de Reims qui pourrait faire mal à l'ASSE !
FC Nantes : Un navire sans capitaine…

FC Nantes : Un navire sans capitaine…
Louis Chrestian
17 septembre 2025

Francis Coquelin vit un début de saison catastrophique avec le FC Nantes. Entre blessures à répétition et frustration, la grogne enfle déjà à la Beaujoire.

Des stats inquiétantes, la lassitude s’installe

Depuis son arrivée, Francis Coquelin accumule les passages à l’infirmerie et les données parlent d’elles-mêmes : seulement 3 matchs joués sur les 4 premières journées de Ligue 1, pour un total de 139 minutes, soit même pas 40% du temps disponible. Bilan offensif vierge et uniquement un carton jaune à son actif. Le public de la Beaujoire s’impatiente, soulignant sur les réseaux l’incapacité de Coquelin à tenir son rôle de relais privilégié de Luis Castro.

  • Matchs possibles en 2025/26 : 4
  • Minutes jouées : 139 (38,6 % du temps)
  • Aucun but, aucune passe décisive
  • 1 carton jaune

Le leadership de Coquelin, vrai pari ou risque devenu problème ?

L’expérience de Coquelin devait rassurer le club, mais à 34 ans et victime d’une irrégularité chronique, sa valeur et son statut sont désormais remis en question. Les supporters s’interrogent ouvertement : peut-on construire l’avenir autour d’un joueur aussi fragile, même prolongé par le club ? Beaucoup réclament déjà une nouvelle hiérarchie, lassés par des promesses non tenues et le manque de stabilité.

La frustration monte d’autant plus que la gestion du groupe reposait partiellement sur le pari Coquelin, prolongé récemment avec l’espoir d’une relance, comme évoqué dans le prolongement de son contrat à Nantes.

Le FC Nantes face à un choix crucial pour sa saison

Le constat est implacable : titulaire seulement la moitié du temps, transparent offensivement et fragile physiquement, Francis Coquelin inquiète tout un club. La confiance des supporters s’effrite, le débat s’installe sur sa fiabilité et s’interroge sur sa capacité à être le leader de cette jeune équipe.

FC NantesLigue 1
